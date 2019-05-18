«Это новый способ пополнения бюджета?» 18.05.2019, 20:28

Иллюстрационное фото

Белоруску возмутила ситуация в больнице.

В редакцию intex-press.by обратилась жительница Барановичей Дарья. Девушка рассказала, что состоит на учете в женской консультации №1 по беременности.

- Когда подошло время делать первое плановое УЗИ в 12 недель, меня ошарашили тем, что за получение фото и за то, чтобы на исследовании присутствовал муж, придется заплатить, - рассказала девушка. - Первую беременность я наблюдалась в Гродно. Врач-узист сама затащила мужа в кабинет на первом УЗИ, на каждом скрининге я получала по 2–3 фотографии – и все это бесплатно. Почему в женской консультации №1 г. Барановичи нужно платить за фотографию? Это способ пополнения бюджета учреждения?

Как сообщили в женской консультации №1, плановое УЗИ плода беременной женщине проводится бесплатно. Но оно не подразумевает под собой ни распечатку изображения, ни присутствие во время процедуры родственника.

Если же будущая мама желает получить фото или привести на УЗИ, к примеру, мужа, ей придется заплатить – такие дополнительные «опции» относятся к категории платных услуг.

– Перечень услуг, оказываемых учреждением на платной основе, регламентируется постановлением Минздрава, где оговорен ряд процедур, проводимых без показаний, по желанию женщины, – пояснила Елена Шестак, главный врач Барановичского роддома. – Распечатка фото, равно как и присутствие постороннего во время процедуры, относится именно к данной категории, поскольку медицинской необходимости в этом нет.

Ультразвуковое исследование, отметила Елена Шестак, проводится не для развлечения, а с целью наблюдения за развитием плода и исключения пороков развития. При необходимости (для подтверждения факта беременности при переезде в другой город, при наличии порока развития у плода и другого) фото женщине выдадут бесплатно.

Желание получить фото (2D) или привести на УЗИ мужа обойдется в 17,94 рубля.