Что означает отстранение белорусского жюри от голосования в финале «Евровидения» 20 18.05.2019, 20:50

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Европейский вещательный союз подтвердил свое решение.

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил изданию Eurovoix, что белорусское жюри было исключено из финала «Евровидения 2019», пишет nn.by.

Это связано с тем, что члены жюри из Беларуси в интервью tut.by раскрыли, за кого они проголосовали во время первого полуфинала конкурса во вторник. Это противоречит правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания гранд-финала.

В финале Беларусь все равно будет голосовать, однако при распределении баллов будут учитываться только голоса телезрителей.