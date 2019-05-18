Что означает отстранение белорусского жюри от голосования в финале «Евровидения»20
- 18.05.2019, 20:50
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Европейский вещательный союз подтвердил свое решение.
Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил изданию Eurovoix, что белорусское жюри было исключено из финала «Евровидения 2019», пишет nn.by.
Это связано с тем, что члены жюри из Беларуси в интервью tut.by раскрыли, за кого они проголосовали во время первого полуфинала конкурса во вторник. Это противоречит правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания гранд-финала.
В финале Беларусь все равно будет голосовать, однако при распределении баллов будут учитываться только голоса телезрителей.