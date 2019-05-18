Как Латвия сэкономила сотни тысяч евро из бюджета 18.05.2019, 21:04

1,928

Интересный опыт соседней страны.

По итогам 2018 года затраты полиции на топливо упали на 12.3%. Это позволило сэкономить более 400 тысяч евро из бюджета Латвии, пишет «Салідарнасць» со ссылкой на delfi.lv.

С 2013 по 2016 год Госконтроль Латвии оповещал полицию о том, что она недостаточно контролирует использование транспорта: не следит за тем, кто и куда ездит на машинах, смотрит сквозь пальцы на заполнение маршрутных листов и т. д. К примеру, 18% машин ездили без GPS, хотя это запрещено законом. А в 33% случаев данные маршрута GPS расходились с прописанным в маршрутном листе расстоянием.

В результате проверок Бюро внутренней безопасности МВД завело несколько уголовных дел на полицейских, которые крали топливо. А Государственная полиция в 2017 году усовершенствовали систему контроля использования транспорта.

Согласно правилам, при каждой заправке авто работник полиции должен залить полный бак и записать показания одометра, прибора, который измеряет пройденное автомобилем расстояние. Кроме того, докупили 150 GPS-модулей для транспорта.

Осталось купить 253 и все полицейские автомобили Латвии будут оснащены GPS.