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«Ремонтировать оборудование НПЗ из-за грязной нефти будут из карманов белорусов»

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  • 18.05.2019, 21:18
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Белорусы реагируют на рост цен на бензин.

Очередное повышение цен на топливо на 1 копейку уже не удивляет белорусов. Поскольку в Беларуси дорожает буквально все и намного больше, чем на 1 копейку. Просто растет головная боль от мыслей, где и на чем сэкономить, говорят «Радыё Рацыя» жители Брестской области:

- Нет такого роста зарплат у людей, чтобы так все дорожало.

- Если бы дорожало рублю - люди бы взбунтовались. Уже насколько дороже стал - 10 литров 15 рублей и 30 копеек уже стоит бензин.

Сергей Русецкий из правозащитного центра "Весна":

- Подорожание топлива отразится на ценах всего, что приобретается. Сейчас некачественная нефть пришла на нефтеперерабатывающие заводы и оборудование на сотни миллионов долларов испорчено, теперь надо ремонтировать.

А ремонтировать, уверенны опрошенные белорусы, будут деньгами из их кармана. С начала 2018-го топливо дорожало 31 раз.


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