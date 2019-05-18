От Беларуси на инаугурацию Зеленского приедет вице-премьер? 7 18.05.2019, 21:31

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

На инаугурацию новоизбранного президента Украины ожидают представителей около 60 стран.

На инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерены присутствовать представители порядка 60 государств. Это следует из сообщения в Twitter 18 мая пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, пишет gordonua.com.

"На церемонии инаугурация ожидаем пять президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президента Турции, премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана; четырех вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; четырех министров: от США – энергетики, от Канады – обороны, от Франции – по вопросам Европы, от Польши – главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", – написала она.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Действующий президент Украины Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Евросоюз на церемонии будет представлять вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Россию на инаугурацию не приглашали, отметили в МИД Украины.