«Шахтер» одержал крупную победу над минским «Динамо» 18.05.2019, 21:36

Футболисты из Солигорска отправили в ворота «Динамо» три безответных мяча.

"Шахтер" одержал крупную победу над минским "Динамо" в домашнем матче 8-го тура высшей лиги — 3:0. Дубль оформил хавбек горняков Юрий Ковалев, пишет pressball.by.

ШАХТЕР — ДИНАМО Мн — 3:0 (второй тайм)

Солигорск. 18 мая. Стадион "Строитель". 19.30.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев); В.Шимусик (Осиповичи), С.Стецурин (Брест).

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич — Сзоке, Селява — Ковалев (Хващинский, 85), Бакай, Эбонг (Бурко, 77) — Николаеску (Януш, 69).

Запасные: Чесновский, Громыко, Бодул, Прийма.

ДИНАМО Мн.: Плотников — Швецов, Шитов (к), Дьяков, Яхая (Гавазай, 72), Чочиев, Данило, Тигиев (Гаврилович, 93+), Богомольский, Вергейчик (Зубович, 64), Салли.

Запасные: Игнатович, Капленко, Залеский, Олехнович.

ГОЛЫ: 1:0 — Ковалев (49). 2:0 — Бакай (74, с пенальти). 3:0 — Ковалев (82).