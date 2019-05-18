В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения»1
- 18.05.2019, 22:31
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Певица Зена, которая представляет Беларусь с песней «Like It», выступит 19-й по счету.
Сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве проходит гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение 2019". Он определит победителя этого года и страну, которая будет принимать "Евровидение 2020", пишет «Новое время».
Смотреть онлайн можно здесь.
Финал "Евровидения", так же как и оба полуфинала 14 и 16 мая, проходит в Израильском центре торговых ярмарок и выставок — EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером.
В финале на сцену Евровидения поднимутся участники от стран «большой пятерки» — Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания — и страны-хозяйки конкурса в этом году, а также две десятки исполнителей, отобранные в первом и втором полуфиналах. Таким образом, в финале зрителям и жюри предстоит увидеть 26 номеров участников "Евровидения 2019".
Беларусь на конкурсе в Израиле представляет 16-летняя Zena (Зинаида Куприянович).
Zena c композицией на английском языке Like It выступит под 19-ым номером. Она - самая юная участница Евровидения в этом году.
Евровидение 2019. Финал. Полный список участников и порядок выступления:
1. Мальта — Микела Паче — Chameleon
2. Албания — Йонида Маличи — Ktheju tokës
3. Чехия — Lake Malawi — Friend Of A Friend
4. Германия — S! sters — Sister
5. Россия — Сергей Лазарев — Scream
6. Дания — Leonora — Love Is Forever
7. Сан-Марино — Serhat — Say Na Na Na
8. Северная Македония — Тамара Тодевска — Proud
9. Швеция — Джон Лундвик — Too Late for Love
10. Словения — Zala Kralj & Gašper Šantl — Sebi
11. Кипр — Tamta — Replay
12. Нидерланды — Дункан Лоуренс — Arcade
13. Греция — Katerine Duska — Better Love
14. Израиль — Коби Марими — Home
15. Норвегия — KEiiNO — Spirit in the Sky
16. Великобритания — Майкл Райс — Bigger Than Us
17. Исландия — Hatari — Hatrið mun sigra
18. Эстония — Victor Crone — Storm
19. Беларусь — ZENA — Like It
20. Азербайджан — Чингиз — Truth
21. Франция — Билал Ассани — Roi
22. Италия — Mamud — Soldi
23. Сербия — Nevena Božović - Kruna
24. Швейцария — Лука Хенни — She Got Me
25. Австралия — Kate Miller-Heidke — Zero Gravity
26. Испания — Испания: Miki — La venda
Кроме того, в финале "Евровидения 2019" ожидается выступление американской поп-исполнительницы Мадонны. Для своего первого выступления на сцене этого конкурса (и третьего — в Израиле) певица готовит яркое шоу. Известно, что здесь она представит свою новую песню — Future.
Кроме поп-королевы, фанов Евровидение в финале ждет еще несколько музыкальных сюрпризов. Свою новую песню Nana Banana исполнит победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай. Также на сцене конкурса выступит еще одна израильская победительница "Евровидения 1979" Гали Атари с песней Hallelujah.
Также запланировано выступление еще нескольких участников Евровидения прошлых лет.
Официальный старт "Евровидения 2019" состоялся в воскресенье, 12 мая. В ходе официального открытия конкурса его приглашенные звезды и участники появились на торжественной оранжевой дорожке.