В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения»

Фото: eurovision. tv

Певица Зена, которая представляет Беларусь с песней «Like It», выступит 19-й по счету.

Сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве проходит гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение 2019". Он определит победителя этого года и страну, которая будет принимать "Евровидение 2020", пишет «Новое время».

Финал "Евровидения", так же как и оба полуфинала 14 и 16 мая, проходит в Израильском центре торговых ярмарок и выставок — EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером.

В финале на сцену Евровидения поднимутся участники от стран «большой пятерки» — Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания — и страны-хозяйки конкурса в этом году, а также две десятки исполнителей, отобранные в первом и втором полуфиналах. Таким образом, в финале зрителям и жюри предстоит увидеть 26 номеров участников "Евровидения 2019".

Беларусь на конкурсе в Израиле представляет 16-летняя Zena (Зинаида Куприянович).

Zena c композицией на английском языке Like It выступит под 19-ым номером. Она - самая юная участница Евровидения в этом году.

Фото: Reuters

Евровидение 2019. Финал. Полный список участников и порядок выступления:

1. Мальта — Микела Паче — Chameleon

2. Албания — Йонида Маличи — Ktheju tokës

3. Чехия — Lake Malawi — Friend Of A Friend

4. Германия — S! sters — Sister

5. Россия — Сергей Лазарев — Scream

6. Дания — Leonora — Love Is Forever

7. Сан-Марино — Serhat — Say Na Na Na

8. Северная Македония — Тамара Тодевска — Proud

9. Швеция — Джон Лундвик — Too Late for Love

10. Словения — Zala Kralj & Gašper Šantl — Sebi

11. Кипр — Tamta — Replay

12. Нидерланды — Дункан Лоуренс — Arcade

13. Греция — Katerine Duska — Better Love

14. Израиль — Коби Марими — Home

15. Норвегия — KEiiNO — Spirit in the Sky

16. Великобритания — Майкл Райс — Bigger Than Us

17. Исландия — Hatari — Hatrið mun sigra

18. Эстония — Victor Crone — Storm

19. Беларусь — ZENA — Like It

20. Азербайджан — Чингиз — Truth

21. Франция — Билал Ассани — Roi

22. Италия — Mamud — Soldi

23. Сербия — Nevena Božović - Kruna

24. Швейцария — Лука Хенни — She Got Me

25. Австралия — Kate Miller-Heidke — Zero Gravity

26. Испания — Испания: Miki — La venda

Кроме того, в финале "Евровидения 2019" ожидается выступление американской поп-исполнительницы Мадонны. Для своего первого выступления на сцене этого конкурса (и третьего — в Израиле) певица готовит яркое шоу. Известно, что здесь она представит свою новую песню — Future.

Кроме поп-королевы, фанов Евровидение в финале ждет еще несколько музыкальных сюрпризов. Свою новую песню Nana Banana исполнит победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай. Также на сцене конкурса выступит еще одна израильская победительница "Евровидения 1979" Гали Атари с песней Hallelujah.

Также запланировано выступление еще нескольких участников Евровидения прошлых лет.

Официальный старт "Евровидения 2019" состоялся в воскресенье, 12 мая. В ходе официального открытия конкурса его приглашенные звезды и участники появились на торжественной оранжевой дорожке.