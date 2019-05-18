Спецдокладчик ООН выразила обеспокоенность блокировками Интернета в Казахстане 2 18.05.2019, 22:18

Это происходит накануне выборов.

Спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнула Ни Аолэйн на пресс-конференции 17 мая в Нур-Султане выразила обеспокоенность «широкомасштабными блокировками» сети Интернет в Казахстане, передает «Радио Азаттык».

Она, в частности, сообщила, что члены ее команды «лично засвидетельствовали» проблемы с доступом в Интернет.

Спецдокладчик отметила, что государственные органы Казахстана оповещены о ее обеспокоенности ситуацией.

— Массовой блокировке были подвергнуты целые сайты, целые стрим-сервисы. Значит, здесь возникают проблемы соблюдения принципа соразмерности. Кроме того, как мы понимаем, все эти шаги оправдываются необходимостью обеспечивать безопасность. Свобода собраний, свобода выражения мнений защищаются международным сообществом. Меня глубоко беспокоит, когда соображения безопасности используются как предлог для того, чтобы ограничить реализацию этих вполне законных прав, — сообщила журналистам Фионнула Ни Аолэйн.

Масштабные проблемы с доступом в Интернет в Казахстане возникли 9 мая. С утра не открывались некоторые новостные сайты, пользователи также не могли зайти в социальные сети Facebook, Instagram и другие. Позже группа NetBlocks, осуществляющая мониторинг свободы Интернета, назвала блокировки 9 мая «тотальными». В группе говорят, что ограничения носили скоординированный характер и «были введены, по всей видимости, после призывов групп инакомыслящих к проведению демонстраций».

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев 14 мая на вопрос журналистов о проблемах с доступом в Интернет сообщил, что его ведомство «не отвечает за связь» и «не имеет отношения к блокировкам». Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев 15 мая пообещал, что информация о блокировках будет «проверена».

Накануне 9 мая казахстанская полиция была переведена на усиленный вариант несения службы. Генеральная прокуратура 8 мая предостерегла казахстанцев от участия в акциях протеста. Предупреждение было выпущено после циркулировавших в соцсетях призывов к митингам 9 мая параллельно с шествием «Бессмертный полк». В этот день в Алматы и Нур-Султане также были задержаны несколько человек.