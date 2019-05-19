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Нидерланды выиграли «Евровидение - 2019»

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  • 19.05.2019, 2:18
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Фото: Michael Campanella/Getty Images

Представительница Беларуси заняла предпоследнее место.

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс «Евровидение-2019», объявили ведущие финала смотра, который прошел в ночь на воскресенье в Тель-Авиве.

Второе место заняла Италия, третье — Россия. Белорусская певица Zena заняла предпоследнее, 25 место.

Как сообщалось ранее, белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения». Судейская команда от Беларуси раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил.

В финале Беларусь все равно голосовала, однако при распределении баллов учитывались только голоса телезрителей.

Кстати, при голосовании белорусы отдали 12 баллов артисту Коби Марими, представлявшему Израиль.


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