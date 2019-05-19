В Минске эвакуировали торговый центр из-за звонка о минировании
- 19.05.2019, 8:04
Минчане сообщают о перекрытии проспекта Победителей.
В столице эвакуировали ТЦ «Галерея Минск». Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, причиной стал звонок о минировании.
О том, что в Минске эвакуируют посетителей из «Галереи Минск» tut.by сообщили читатели.
@tutby эвакуация ТЦ галерея 👋 pic.twitter.com/fCn2zu6mh7— фантастическая тварь (@veroeve_) May 18, 2019
К торговому центру прибыли спасатели. Дежурят сотрудники милиции.
Примерно в 22.20 всех посетителей вывели из здания.
@tutby дорогу перед галереей перекрыла МЧС— Maks Pilnikov (@MrPilnikov) May 18, 2019
Есть инфа что тут случилось? pic.twitter.com/RmVrO2n5qC
Саперы, собаки, невозможно пройти к машинам pic.twitter.com/GUEpuWfwCv— Danny Light (@lovtsevich) May 18, 2019
Минчане пишут в соцсетях, что перекрыт и проспект Победителей.
«В 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ «Галерея» заминирован. В настоящее время работники и посетители эвакуированы. Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника. На месте работает саперно-пиротехническая группа», — сообщили правоохранители в Twitter.
Следственный комитет информирует, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ТЦ «Галерея Минск» «минировали» 6 апреля. Тогда милиция сообщила, что в ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Следственный комитет возбудил дело по факту сообщения о ложном минировании.