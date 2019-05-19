В Минске эвакуировали торговый центр из-за звонка о минировании 19.05.2019, 8:04

Минчане сообщают о перекрытии проспекта Победителей.

В столице эвакуировали ТЦ «Галерея Минск». Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, причиной стал звонок о минировании.

О том, что в Минске эвакуируют посетителей из «Галереи Минск» tut.by сообщили читатели.

К торговому центру прибыли спасатели. Дежурят сотрудники милиции.

Примерно в 22.20 всех посетителей вывели из здания.

Минчане пишут в соцсетях, что перекрыт и проспект Победителей.

«В 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ «Галерея» заминирован. В настоящее время работники и посетители эвакуированы. Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника. На месте работает саперно-пиротехническая группа», — сообщили правоохранители в Twitter.

Следственный комитет информирует, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ТЦ «Галерея Минск» «минировали» 6 апреля. Тогда милиция сообщила, что в ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Следственный комитет возбудил дело по факту сообщения о ложном минировании.