Как ищут убийц могилевского инспектора ГАИ 19.05.2019, 8:16

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Главное на утро 19 мая.

Расследование убийства могилевского инспектора ГАИ поразило всю Беларусь. На личный контроль дело взял центральный аппарат Следственного комитета. С вечера 16 мая криминалисты не прекращали работы в окрестностях областного центра, сообщает «Белсат». Там, в лесном массиве около трассы Могилев — Шклов, лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли убитым с наручниками на руках.

Убитому Евгению Потаповичу было 22 года. На службе в ГАИ он поработал около года. Согласно милицейской ориентировке, опубликованной телеграмм-каналом «NEXTA», 16 мая в 6 вечера он выбыл на вызов о ДТП, а уже менее чем через полчаса прислал сообщение с просьбой помощи: «Срочно. Трое цыган. Черная «Волга». Регистрационный номер российский».

Что уже сделал Следственный комитет

Изучил и зафиксировал следственную картину на месте обнаружения тела.

Допросил родственников и знакомых погибшего, а также других свидетелей.

Назначил исследование вещественных доказательств: личных вещей, документов, мобильного телефона и табельного оружия погибшего милиционера.

Что точно известно

Около 18 часов 16 мая сотрудник милиции Потапович находился возле железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве, напротив здания облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Через некоторое время инспектора нашли убитого.

По предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ждут заключения судебно-медицинской и других экспертиз, которые оперативно проводятся специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе – о похищении милиционера неизвестными на автомобиле черного цвета. Исходя из полученных в ходе следствия данных, эта версия не является приоритетной.

Новая версия: убитый в Могилеве офицер ГАИ пропал близ отдела милиции

Согласно последней информации, полученной в ходе расследования, около 18:00 16 мая в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза 22-летний сотрудник ГАИ самостоятельно сел в неустановленный автомобиль. Через несколько часов милиционера нашли убитым.

Отметим также, что неподалеку от места, где исчез инспектор, расположен Ленинский отдел Департамента охраны МВД РБ.

Заложники?

Про насильственные задержания цыган из поселка Чапаевка под Могилевом стало известно 17 мая. Вооруженные сотрудники милиции в масках врывались в дома и «клали хозяев на пол не обращая внимания на возраст». Мужчин избивали. Требовали, чтобы они «выдали тех кто причастен к похищению милиционера». Требовали, чтобы «цыганской почтой» те передали об этом цыганам из других городов. Поводом для насилия стало, якобы, то, что машину похитителей видели на местных улицах.

Цыганский барон Леонид Казимиров говорит, что ему не удается выяснить точной численности задержанных. По его подсчетам в неволе могут содержаться более трех десятков человек. Им инкриминируется хулиганство, либо они подозреваются в совершении какого-то правонарушения. Когда их следует ожидать на свободе он не знает.

Цыгане, которым удалось избежать ареста, теперь прячутся, потому что дома «находится опасно».