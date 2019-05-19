Как начинать утро, чтобы помочь мозгу проснуться 2 19.05.2019, 8:55

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Только за счет этих простых правил можно добиться серьезных изменений в работе мозга.

Отрывок из книги «Как забыть все забывать» японского нейробиолога Цукиямы Такаси, из которого вы узнаете, какие утренние привычки нужно завести, чтобы поддерживать мозг в тонусе, пишет lifehacker.ru.

Вы бодро чувствуете себя утром?

Чтобы мозг работал хорошо, ему нужна подходящая среда, в которой он мог бы реагировать на постоянные изменения. Нельзя сохранить молодость мозга, если жизнь предельно однообразна: каждый день проводить в одной и той же комнате, совершать одни и те же рутинные действия. И круг вашего общения ограничен. Однако есть и то, что лучше совсем не менять. Это режим дня.

Надо просыпаться каждое утро примерно в одно и то же время, затем провести некоторое время на солнце. Стараться сделать самые важные дела в момент наибольшей активности мозга, а вечером ложиться спать как можно раньше. Если вы будете постоянно придерживаться примерно такого графика, то мозг будет работать стабильнее. А это очень важно для всех.

Когда ко мне приходят пациенты, у которых с этим проблемы, протекает примерно такая беседа:

— Я стал хуже соображать в последнее время…

— Когда это чаще всего происходит?

— Когда я разговариваю с людьми.

— В чем это проявляется?

— Вдруг все вылетает из головы, я никак не могу подобрать слова.

— Но сейчас вы со мной нормально разговариваете, не правда ли?

— Да, бывают дни, когда я чувствую себя хорошо.

Пациент отдает себе отчет в том, что иногда может нормально вести диалог, а иногда — нет. Он без проблем разговаривал со мной, когда я направлял беседу, задавая вопросы. Обычно в таких случаях мозговые функции не ослаблены, проблема — в неустойчивой активности мозга.

Невозможно долго вести сложный разговор, когда лобным долям мозга нужен отдых. В самый разгар беседы активность мыслительного процесса постепенно снижается, а вскоре вы перестаете понимать, о чем идет речь. Не можете сообразить, что ответить. Однако область мозга, отвечающая за эмоции, все еще работает, и вы осознаете, в какую ужасную ситуацию попали, и начинаете паниковать.

У мозга есть специальная функция подавления страха, но для ее активации тоже требуется энергия. Таким образом, сил на мышление уже просто не остается, и… вы оказываетесь в ситуации, когда вообще неспособны думать. В таких условиях сложно воспринимать речь собеседника.

Часто бывает, что человек увольняется с работы, какое-то время, например полгода, живет в довольно свободном режиме, а потом снова пытается устроиться на службу и очень удивляется, что собеседование вызывает у него трудности. Что же его так поражает? Все просто — он осознает разницу между тем, как хорошо соображал раньше и как плохо теперь это у него получается.

Как забыть все забывать: собеседование

Когда таким пациентам задаешь вопрос, во сколько они встают по утрам, они обычно не могут назвать точное время. Они говорят что-то вроде: «Когда как, но всегда в первой половине дня…» Такой ответ еще не позволяет сделать вывод, что в этом и кроется корень всех проблем.

Поэтому я обязательно направляю их на обследование, расспрашиваю о распорядке дня, стараюсь найти причину, учитывая возможность эмоционального расстройства. И очень часто после анализа общей картины все-таки выясняется, что главная причина трудностей — несоблюдение режима. Таким пациентам я советую создать четкую отправную точку в своем распорядке дня.

Человеческий мозг не машина, он не может одинаково эффективно работать все 24 часа в сутки. Это живая система, у которой периоды активной работы чередуются с периодами отдыха. Постарайтесь привести свою деятельность в максимальное соответствие с этими периодами.

Вы наверняка знаете о синдроме смены часового пояса (джетлаг). Это состояние, когда режим работы мозга перестает совпадать с распорядком дня. Вам надо действовать, но не получается, потому что мозг в это время привык отдыхать. И наоборот — вы хотите лечь спать, но не можете заснуть, потому что мозг в это время активен.

Примерно так чувствует себя мозг, когда режим дня нарушен. Единственный способ это исправить — создать отправную точку в повседневной жизни. Если вы решили просыпаться, допустим, в 7 часов утра, так и просыпайтесь всегда в семь. Иногда одного этого простого шага хватает, чтобы состояние пациента с симптомами снижения интеллекта улучшилось.

Несоблюдение режима ведет к снижению интеллекта

Нестабильная работа мозга из-за такого изменения условий жизни — это временное явление.

Но если долгое время не давать мозгу нагрузок, то он отвыкнет от активной деятельности. А это приводит к ухудшению его работы. Становится сложнее вести беседу, долго размышлять о чем-либо. Мозг так устроен, что он начинает избегать неудачных действий. В итоге пропадает всякая возможность дать ему нужную нагрузку. Из-за этого он начинает функционировать еще хуже.

Пренебрежение режимом дня — прямая дорога к слабоумию, и это не преувеличение.

Вы попадаете в порочный круг, и в результате похожее на джетлаг состояние может смениться более серьезной проблемой — снижением интеллекта, которое уже сложнее вылечить. Я позволю себе довольно сильное выражение, поскольку то, что я сейчас скажу — очень важная вещь. Пренебрежение режимом дня — прямая дорога к слабоумию, и это не преувеличение.

Мозг ленив. Как заставить его работать

Тем своим пациентам, которые привыкли жить без четкого распорядка дня, я в качестве воспитательных целей назначаю прием на раннее утро. Я пошел на это, потому что если им просто сказать: «Просыпайтесь в такое-то время», то большинство из них ничего не будет делать.

Человеку необходимо находиться в условиях, когда какая-то внешняя сила (школа, работа или что-то в этом роде) вынуждает его действовать.

Если оставить его без принуждения, он будет подчиняться запросам примитивных областей мозга, отвечающих за эмоции. В итоге он станет избегать рутинных занятий, которые кажутся ему скучными, и будет следовать своим простым желаниям. Мозг ленив и хочет, чтобы все было легко и незамысловато.

Но так совсем не должно быть. Да, мозгу свойственно лениться — я могу это подтвердить как врач. Если вы не ходите на работу или в школу, то советую регулярно посещать все что угодно и установить себе отправную точку.

Мозгу тоже нужна разминка

Помимо отправной точки, есть еще одна важная вещь: мозгу нужно дать возможность «разогреться». Если вы проснетесь в определенное время и немного постоите на солнце, то мозг так или иначе тоже включится в рабочий режим (организм человека и животных сверяет свои внутренние часы с интенсивностью солнечного света). Однако нельзя сказать, что с этого момента мозг полностью проснулся.

Мозг начинает активно работать лишь спустя два часа после пробуждения.

Вы наверняка слышали, что он начинает активно работать лишь спустя два часа после пробуждения, и если вы собираетесь сдавать экзамен, то надо встать минимум за два часа до входа в аудиторию. Но если эти два часа будут по активности мало отличаться от сна, то это не даст нужных результатов.

Как и тело, мозг нуждается в разминке. Я думаю, что редко кто из спортсменов начинает свои тренировки с серьезных нагрузок, и для мозга точно так же важно начинать работать с самыми простыми вещами. Конечно, обычный подсчет наличности или переписывание газетных статей — это тоже неплохой вариант, но гораздо эффективнее будет двигаться и говорить.

Мозг отвечает не только за умственную активность

Поговорим о нагрузке на области мозга, которые отвечают за движения и речь. Вы удивляетесь, почему мы вдруг хотим использовать области мозга, отвечающие за движение, если нам нужно «разбудить» те, которые отвечают за мышление? Я сейчас объясню.

Мозг — это не только генератор мыслей, хотя многие так и думают.

Если посмотреть на процесс развития ребенка, вплоть до появления способности к высшим мыслительным процессам, то можно заметить, что в мозге есть крупные и сложные структуры, отвечающие за движения, эмоции и тому подобное. Это помимо главных систем, отвечающих за мышление.

Сначала люди научились прямохождению, потом стали использовать руки, потом развили речевой аппарат и придумали язык, потом начали думать о сложных вещах. Утренняя разминка, включающая нагрузку на первичные функции мозга, — это отличный способ «разбудить» зоны, отвечающие за мышление.

Если вы каждый день утром просыпаетесь незадолго до выхода из дома, садитесь на метро или электричку, не пройдя пешком и десяти минут, а весь рабочий день проводите за компьютером, то попробуйте проснуться пораньше и выполнить пару вещей вот из этого списка. Эффективнее всего делать это в первой половине дня.

Прогулка или другие легкие физические нагрузки.

Уборка в комнате.

Готовка.

Уход за растениями.

Простой диалог с кем-нибудь (приветствие, обмен парой реплик).

Чтение вслух (если возможно, минимум 10 минут).

Как улучшить приток крови в мозг

Следующие соображения помогут вам лучше понять связь между областями мозга, отвечающими за движение и за мышление.

Первые (движение) находятся примерно в центре коры головного мозга. Если их активно использовать, то там будет хорошо циркулировать кровь. Особенно это проявляется во время ходьбы, ведь эти области лежат близко к теменной доле.

При ходьбе основная нагрузка приходится на ноги, но задействовано и все тело целиком, поэтому кровоснабжение всех отделов головного мозга улучшается. Это одна из причин повышения интеллектуальных способностей после прогулки.

Как я провожу утро

Для примера я расскажу про свой режим дня. Я встаю в 5:30 утра. Работа в больнице начинается с 8:30. Этот промежуток в три часа я считаю временем для мозговой разминки. Я просыпаюсь, открываю окно, какое-то время стою на солнце. Потом переодеваюсь, бужу детей (для этого мне надо подняться и потом спуститься по лестнице). В этот момент я использую также и речь.

Затем — время уборки в комнате. Я быстро охватываю взглядом комнату и навожу порядок, где необходимо. При этом я выполняю действия с небольшой нагрузкой на руки, но все равно возникает активность лобных долей мозга, отвечающих за выбор и принятие решений. Так что мою уборку можно считать вполне подходящей подготовкой.

Как забыть все забывать: прогулки

После наведения порядка в комнате я иду гулять с собакой. Гуляю примерно час, иногда думая, что сейчас кровь хорошо циркулирует по всему мозгу. Встречаю соседей, которые говорят мне: «Доктор, я всегда вижу вас в одном и том же месте в одно и то же время» — а это именно то, что нужно. Не надо с самого утра заставлять мозг реагировать на изменения, лучше начать с привычных для него вещей и дать ему хорошенько проснуться.

Но иногда я меняю маршрут. Мозг и так начинает активнее работать, как только вы выходите на улицу, потому что он должен обеспечивать безопасность. Но если пойти другой дорогой, то активизируются дополнительные мыслительные процессы, вы начнете больше смотреть по сторонам.

Обмен приветствиями и пара слов помогут мозгу проснуться

После завтрака с семьей я отправляюсь на работу в клинику «Дайсан Китасинагава» или в больницу Китасинагава. Коллеги и другие офисные работники говорят мне: «Доброе утро».

В наше время люди забыли о важности приветствий, но сказать пару слов утром — это очень хорошо для мозга.

Я обычно не только здороваюсь, но и стараюсь обменяться с собеседником парой фраз, например: «Доброе утро. Что вы решили насчет вчерашней проблемы?» или «Вы видели игру „Реал Мадрида“? Бекхэм здорово сыграл, правда?» Таким образом, в мою утреннюю зарядку для мозга включаются и кое-какие фразы, и восприятие информации на слух.

В 8:30 я начинаю работать. Мозг уже находится в состоянии полной готовности. Затем мой мозг работает активнее всего — это время до 11:30. Я стараюсь закончить как можно больше важных дел именно за эти три часа.

Почему чтение вслух полезно для мозга

В последнее время стали много говорить, что чтение вслух очень полезно. Это действительно так, потому что в этом процессе задействованы не только глаза и речевой аппарат, но и работа с информацией (восприятие → обработка → воспроизведение).

Когда мы читаем текст про себя, некоторые места могут остаться непонятными, но чтобы читать вслух, нужно вникать в содержание. Это как раз этап обработки информации. Проговаривание текста — это этап ее воспроизведения.

Постоянное чтение вслух будет особенно полезно тем, кто мало общается с людьми. Когда будете читать текст, лучше не просто проговаривайте его, а представляйте себе, как будто делаете это кому-то другому.

Утренняя тренировка хорошо влияет и на быстроту зрительного восприятия информации, и на слух, и на возможность без запинки выражать свою мысль, в том числе и письменно. Если привести пример из спорта, то это похоже на простые упражнения в команде.

Приучаем себя еще с утра что-то делать руками

Готовка или уход за растениями эффективны в качестве утренней разминки по той же причине, что и уборка комнаты. Здесь мы задействуем не только физическую активность (работаем руками), но и лобные доли: выбор и принятие решений. К тому же это творческие процессы, которые вынуждают нас думать.

Делать что-либо своими руками можно не только по утрам: это всегда хороший стимул для работы мозга. А общение с природой еще и успокаивает. Когда область мозга, отвечающая за эмоции, находится в спокойном состоянии, то лобным долям не нужно тратить энергию на подавление гнева и злости.

Во сколько просыпаться утром и что именно включить в свою «зарядку» — каждый решает сам. Я описал свой вариант, но кому-то придется тратить больше времени, чтобы активизировать работу мозга, а иному будет сложно так много двигаться. Попробуйте разные способы и остановитесь на том, который вам больше всего подходит. Но есть три правила, которые я прошу запомнить:

Соблюдение режима важно для стабильной работы мозга.

Для этого нужно создать отправную точку: вставайте всегда в одно и то же время.

Для мозга тоже важна разминка. Нужно двигаться и говорить.

Эти вещи куда важнее тренировки интеллекта, но их часто игнорируют. Только за счет соблюдения таких простых правил очень многие добьются серьезных изменений в работе мозга.