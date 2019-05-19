Как же стыдно за нашу «цивилизацию» и «особый путь развития»!11
- Виктор Горбачев
- 19.05.2019, 9:06
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Там же нет Ермошиной и наших членов участковых комиссий.
Ой, жюри!
Какое стыдобище-то!
Вы представляете? Финал. И? И отстранили! Нет, не нашего выступающего. А членов жюри от нашей страны. От Беларуси. Отстранили от голосования. В полуфинале они нарушили правила. Раньше времени и во всеуслышание заявили, за кого голосовали. А это запрещено правилами. Закрытое и тайное голосование должно быть со стороны членов жюри. И точка. Все, ихтамнет!
А наши? А наши как всегда. Они забыли, что они сейчас не в Беларуси, а в Европе! Там правила надо соблюдать и исключений из правил не бывает. Идиоты! Позор то! Они думали, это как тут у нас в стране. Ну, как у нас на всех «выборах», конкурсах и прочих голосованиях в стране.
Эй, граждане члены жюри от Беларуси - там нет Ермошиной и наших членов участковых комиссий! Вы что, с дуба упали? Там есть закон, правила и настоящие люди, а не манекены. Сори, но это дома можно любой косяк сотворить и ни за что не ответить! В Европе с таким «профэссионализмом» не катит. Понимаете? Это не «сашыны» прихоти мазюкать «ад балды».
Дорвались «колхозники» до жюри. Ну, так и получите...
Как же стыдно за всю эту нашу «цивилизацию и особый путь развития». Ну не могут жить, чтоб не обделаться. То коровы обо…ные, то жюри. Тут не 1300 ферм, тут точно, вся страна занавоженная!
Вот, все люди как люди, а эти… как нелюди!
Виктор Горбачев, «Фейсбук»