Как же стыдно за нашу «цивилизацию» и «особый путь развития»! 11 Виктор Горбачев

19.05.2019, 9:06

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Zena

Там же нет Ермошиной и наших членов участковых комиссий.

Ой, жюри!

Какое стыдобище-то!

Вы представляете? Финал. И? И отстранили! Нет, не нашего выступающего. А членов жюри от нашей страны. От Беларуси. Отстранили от голосования. В полуфинале они нарушили правила. Раньше времени и во всеуслышание заявили, за кого голосовали. А это запрещено правилами. Закрытое и тайное голосование должно быть со стороны членов жюри. И точка. Все, ихтамнет!

А наши? А наши как всегда. Они забыли, что они сейчас не в Беларуси, а в Европе! Там правила надо соблюдать и исключений из правил не бывает. Идиоты! Позор то! Они думали, это как тут у нас в стране. Ну, как у нас на всех «выборах», конкурсах и прочих голосованиях в стране.

Эй, граждане члены жюри от Беларуси - там нет Ермошиной и наших членов участковых комиссий! Вы что, с дуба упали? Там есть закон, правила и настоящие люди, а не манекены. Сори, но это дома можно любой косяк сотворить и ни за что не ответить! В Европе с таким «профэссионализмом» не катит. Понимаете? Это не «сашыны» прихоти мазюкать «ад балды».

Дорвались «колхозники» до жюри. Ну, так и получите...

Как же стыдно за всю эту нашу «цивилизацию и особый путь развития». Ну не могут жить, чтоб не обделаться. То коровы обо…ные, то жюри. Тут не 1300 ферм, тут точно, вся страна занавоженная!

Вот, все люди как люди, а эти… как нелюди!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»