Штирлиц склонился над картой 1 Аркадий Янковский

19.05.2019, 9:23

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Аркадий Янковский

Разведчик двадцать лет спустя был уже не тот.

И хотя радистка Кэт на днях родила двойню, он не знал точно, кто отец этих детей.

Неточности в его делах непозволительны. Но они предательски накапливаются день за днем, шаг за шагом, грозят окончательным громким провалом и концом всей операции...

Выполняя важное задание, Максим Максимыч скользит по опасному полю, постоянно сталкиваясь с неожиданными препятствиями. Вот и на прошлой неделе он запнулся о ковровую дорожку и публично упал... А надежный, казалось бы, офицер Слава — лучший защитник в мире — не спас его от конфуза...

Может, все эти советские офицеры уже не считают его своим? Раскусили, что он действительно фашист! Группен-фюрер из дрезденской резидентатуры, вскормленный и воспитанный великой организацией...

Штирлиц вспомнил уютный Дом культуры в Восточной Пруссии, пивко, что не хуже, чем в любимом "Элефанте"... и прежнюю советскую жену. Бедняжка теперь где-то далеко-далеко в Кенигсберге...

Дружище Мюллер сделал для него все, чтобы отмазать — доказать причастность к взломам почты и тайным контактам с американцами. Даже замаскированный под алюминиевого магната генерал Вольф был демонстративно раскрыт и заснят на яхте союзников... А подручный повар наследил где только можно, обозначая порочащие связи шефа...

Бесполезно! Не верят настоящие силовики полковнику Исаеву, пронюхали, что он Штирлиц и есть на самом деле, как написано — реальный немец в Кремле...

Он чувствовал близость краха, пора было искать убежище. Штирлиц знал, что раньше многие фашисты скрывались в Южной Америке — в Аргентине, в Чили... Нынче же ему готовили бункер в Венесуэле... но не срослось!

Штирлиц склонился над картой. Его рвало на родину.

Но родине это совсем не нравилось...

Алло, Алекс... алло, алло...

Алекс Юстасу: Штирлиц капут!..

Аркадий Янковский, kasparov.ru