«Баста»: Облавы на цыган идут не только в Могилеве 19.05.2019, 9:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Улица в районе Чапаевка в Могилеве, где живут цыгане

Минский ОМОН провел рейд.

«Нам пишут, что облавы на цыган идут не только в Могилеве. Минские омоновцы вчера провели рейд в Заводском районе столицы. Допросу подверглись около 20 представителей цыганской общины, в некоторых домах прошли обыски», - сообщил сегодня утром телеграм-канал «Баста».

«Силу не применяли, но вели себя по-хамски, ругались, угрожали. Были стандартные вопросы по «могилевскому делу». Интересовались родом деятельности, источником дохода. Настойчиво рекомендовали «не высовываться на улицы», а лучше - покинуть Минск на пару месяцев», - пишет читатель канала.

Пару дней назад стало известно о массовых задержаниях цыган из поселка Чапаевка под Могилевом. Вооруженные сотрудники милиции в масках врывались в дома. Мужчин избивали. Требовали выдать тех кто причастен к похищению у убийству могилевского милиционера. Поводом для насилия стало, якобы, то, что машину похитителей видели на местных улицах.