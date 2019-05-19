«Продается все — от трех до 20 тысяч» 19.05.2019, 9:46

ФОто: tut.by

Что происходит на авторынке после указа о льготной растаможке.

Чуть больше месяца действует указ, по которому инвалидам и многодетным положено возвращать половину от стоимости растаможки за машины из Европы. После появления документы многие предполагали, что скидкой воспользуются перекупы. Журналисты tut.by отправились на авторынок в Малиновке и поискали «льготные» машины.

На авторынке в Малиновке машин много. Не как в старые добрые времена, но больше половины огромной площадки заставлено автомобилями. Частников, продающих свои машины, почти не осталось. Львиную долю рынка заняли автохаусы. Торгуют всем — от пригнанных из Европы и России до комиссионных «белорусских» машин.

ФОто: tut.by

Представитель крупного автохауса, расположенного на территории авторынка, поделился своим мнением о ситуации.

— У нас все хорошо, за прошлый месяц продали 70 машин, в мае уже порядка 30−35, так что к концу месяца ожидаем такого же результата. Сложно сказать, какие автомобили пользуются наибольшим спросом. Берут все, от самых дешевых до дорогих. Но потолок — примерно 20−25 тысяч. Все, что дороже, уже продается не так быстро.

Возле Porsche Panamera крутился вполне потенциальный покупатель. Автомобиль продавался за 32 500 долларов

ФОто: tut.by

Журналисты узнали, что никакого ажиотажа, связанного с действием 140-го Указа, на рынке не ощущается. По словам продавцов, на рынке стоит 3−4 машины, которые под этот указ пригнали, но не нужно думать, что продаются они дешевле. Цены обычные, просто продавец получает большую выгоду.

Потенциальный хит сезона — Renault Espace последнего поколения. С 1,6-литровым дизелем это походной вариант

ФОто: tut.by

Рынок сейчас разнообразен, как никогда. Впрочем, вариантов по цене меньше 2 тысяч долларов практически нет. Минимальная планка — 4−5 тысяч.

Mitsubishi Space Star 2004 года продают за 3900 долларов. Выглядит свежо, но машина перекрашена

ФОто: tut.by

Основаная масса автомобилей — далеко не «бюджетники». На рынке явно превалируют Nissan Qashqai, Renault Kajar, Volkswagen Touran, Renault Scenic. Все, естественно, с «проходными» 1.5−1.6-литровыми дизельными моторами и возрастом от 3−5 лет.

Renault Kajar все чаще встречается на рынке. С 1,6-литровым дизелем и «автоматом» это хорошая альтернатива новым «бюджетникам»

ФОто: tut.by

Один из наиболее популярных вариантов — Renault Senic. И мотор «проходной», и цена приятная.

За Renault Grand Scenic 2015 года выпуска с пробегом 140 тысяч км просят 12 400 долларов

ФОто: tut.by

Вечный хит всех времен и народов — Volkswagen Passat — все еще пользуется спросом. Причем исключительно с кузовом «универсал». Стоят машины как с 1,6-литровым, так и с двухлитровым дизельным мотором.

За Passat B8 2014 года выпуска с двухлитровым дизелем и «механикой» просят почти 18 тысяч долларов

ФОто: tut.by

На наш взгляд, среди свежих 3−5-летних автомобилей наиболее востребованными оказываются машины по цене 15−17 тысяч долларов. В этом диапазоне выбор просто широчайший. Все остальное — штучный товар.

ФОто: tut.by

Европейских экономичных малюток с литровыми моторами не так много. Пока еще белорусский менталитет не созрел до понимания таких автомобилей. Отдать 10 тысяч долларов за трехметрового малыша? Спасибо, не надо. Хотя один интересный экземпляр мы повстречали.

ФОто: tut.by

Этот Volkswagen Up 2014 года выпуска оснащен литровым мотором, который работает на метане. Расход — 3 кг газа на 100 км, причем стоит кг метана всего 60 копеек.

Встречаются на рынке и «динозавры» давно ушедшей эпохи. Такие, как эта Audi 100, знаменитая «сигара». Этот экземпляр 1987 года выпуска. Как гласит объявление, машина провела последние 17 лет в одних руках и может похвастаться идеальным техническим состоянием. Под капотом у нее 1,8-литровый бензиновый двигатель, салон — велюровый, с парочкой проплешин от сигарет. Цена — на любителя и ценителя. 2490 долларов за 32-летний автомобиль — это многовато.