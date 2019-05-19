Широкий камзол президента Казахстана 19.05.2019, 9:52

Анализ ситуации в стране накануне выборов.

В западной прессе комментируют предвыборную ситуацию в Казахстане и пишут о «глубоких разделениях» в стране. Также обсуждают отличные результаты казахстанских школьников по математике в рейтинге TIMSS и «огромный разрыв» в знаниях между учащимися в разных регионах Казахстана, сообщает «Радио Азаттык».

«ШИРОКИЙ КАМЗОЛ ПРЕЗИДЕНТА»

В южнокорейском онлайн-журнале International Policy Digest, в статье «Казахстан: являются ли предстоящие выборы просто фарсом?», комментируют грядущее голосование и политическую ситуацию в Казахстане.

«Если говорить о демократии в Казахстане, Конституция [этой] евразийской нации гордо гласит: «Единственным источником государственной власти является народ». В реальности же протестующих с плакатами с этим же самым изречением арестовывают и признают виновными в хулиганстве в суде. Фактически только на прошлой неделе человека задержали за то, что он просто держал белый лист бумаги. Это настоящая казахская демократия: смехотворно зловещая», – пишет International Policy Digest.

Комментируя текущее положение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в статье отмечают, что победителя на предстоящих президентских выборах «ожидает широкий камзол», которым, «возможно, придется делиться».

Токаев уверяет нас, что проведет "честные, открытые и справедливые выборы" в следующем месяце, но институциональное самодержавие в Казахстане настолько глубоко, что сдержать это обещание будет невозможно.

«Назарбаев ушел из власти, создав опасный прецедент. Он пользовался почти всеобщей популярностью, но его правление стали определять фиктивные выборы и устранение любых голосов политического инакомыслия. <…> Многие предсказывают, что этот политический переход мало что изменит», – пишет International Policy Digest.

В качестве кандидатов зарегистрировались восемь человек, но «нам не стоит ожидать ничего иного, как гонки одного участника». Касым-Жомарт Токаев имеет решительную поддержку Назарбаева и его правящей партии, поэтому «любая доля голосов ниже 90 процентов [в его пользу], не говоря уже о поражении, стала бы неожиданностью».

«Токаев уверяет нас, что проведет "честные, открытые и справедливые выборы" в следующем месяце, но институциональное самодержавие в Казахстане настолько глубоко, что сдержать это обещание будет невозможно», – пишет International Policy Digest.

«НЕСЛУЧИВШАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ»

На сайте базирующегося в США фонда Jamestown Foundation, в статье «Беспокойный политический переход в Казахстане», также комментируют политическую обстановку в стране. «Никто, даже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, не ожидал, что переход после его 30-летнего пребывания у власти будет легким». Нурсултан Назарбаев «продолжает оставаться доминирующей силой в стране, с целью предотвратить худшее», но последние события указывают на наличие «глубоких разделений».

«Сложившаяся ситуация подчеркивает нерешенные проблемы с управлением в Казахстане и готовность политических и религиозных субъектов использовать эти недостатки. Пока Назарбаев и Токаев, скорее всего, смогут контролировать ситуацию. Но в долгосрочной перспективе они могут столкнуться с еще большими проблемами», – пишет Jamestown Foundation.

Комментируя недавние акции протестов (в том числе 1 мая. – Ред.), в статье пишут, что эти акции «были подавлены многочисленными арестами», а власти даже «закрыли доступ к Интернету, чтобы помешать противникам режима сплотиться».

Как добавляет Jamestown Foundation, казахстанские официальные лица «признают арест 80 демонстрантов, в основном молодых людей и многодетных женщин, которые требовали увеличения государственных пособий». Однако активисты предполагают, что «реальное число [задержанных] намного больше и его скрывают, чтобы не показывать, насколько сильна оппозиция старому-новому режиму».

«После Назарбаева многие казахстанцы ожидали определенной степени по крайней мере декоративной демократизации, как это случилось в некоторых других постсоветских государствах. Однако ее не произошло. Вместо этого Токаев сохранил систему Назарбаева с незначительными изменениями. И многие из этих изменений шли в негативном направлении», – пишет Jamestown Foundation. К числу таких изменений, к примеру, издание относит «популистские меры для обеспечения лояльности полиции» – повышение зарплат ее сотрудников и отсрочка проведения повторной аттестации.

В то же время некоторые эксперты отмечают, что у Токаева «не было времени, чтобы раскрыть свою истинную сущность, и пока он не избран, он не может быть самим собой». Кроме того, по мнению экспертов, «Токаев никогда не будет независимым, пока Назарбаев и члены его семьи, включая дочь Назарбаева Даригу, сохраняют реальные рычаги власти».

Анализируя прошедшие акции протеста, в статье приходят к выводу, что «большинство демонстрантов в городах, по-видимому, люди, которые хотят более светского и демократического Казахстана». Одновременно авторы называют три иные группы, которые «будут стремиться использовать ситуацию для достижения своих целей». К ним Jamestown Foundation относит «казахстанских мусульман, казахских националистов и этнических русских».