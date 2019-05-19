Павел Северинец: Литва занимает принципиальную позицию по режиму в Беларуси 19.05.2019, 10:12

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Политик подвел итоги выступления лидеров белорусской оппозиции в сейме Литвы.

Один из лидеров белорусской оппозиции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец рассказал сайту palitviazni.info, о том, какие вопросы рассматривались в Сейме Литвы, где прошли слушания по Беларуси.

«Литва - одна из тех редких стран, которую можно поблагодарить за то, что она занимает принципиальную позицию по белорусскому режиму», - считает политик.

Слушания в Сейме устроила комиссия по международным делам. На ней были представители литовского МИД, МВД, различных политических партий и общественных организаций. Белорусская делегация состояла из Павла Северинца и Николая Статкевича.

«Литовскую политическую элиту интересовали белорусско-российские отношения, тема Белорусской АЭС, а также то, как будут развиваться отношения между странами после того, как в Литве в скором времени появится новый президент, - рассказал Павел Северинец. - Мы донесли наше видение ситуации в Беларуси и постарались развеять иллюзии, которые есть в некоторых западных политиков относительно того, что белорусский правитель – «гарант независимости страны», и якобы способен повернуться лицом на Запад.

Нам задавали разные вопросы: а что, если Россия аннексирует Беларусь? Как белорусы относятся к тому, что Литва протестует против строительства АЭС?»

Павел Северинец отметил, что на заседании Сейма поднималась тема белорусских политических заключенных.

«Мы напомнили литовским политикам, что политзаключенные есть, и эта тема в Беларуси не закрыта, - рассказал политик. - Вспомнил о процессах против журналистов и блогеров, о Куропатах. Затрагивали практически все темы, включая и похороны останков Кастуся Калиновского, которые нашли в Вильнюсе».

Павел Северинец заявил, что Литва - одна из тех редких стран, которые можно поблагодарить за то, что она заняла принципиальную позицию в отношении белорусского режима.

«Литовские политики одни из немногих, которые на международном уровне говорят о проблемах белорусской власти, о том, что Белорусская АЭС - российский проект, об опасности диалога с режимом, который всех обманывает», - добавил политик.