Убийство инспектора ГАИ из Могилева: главные вопросы 19.05.2019, 10:31

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Фото: БелТА

В резонансном деле остается много спорных моментов.

Вечером 16 мая в Могилеве пропал инспектор госавтоинспекции, лейтенант милиции Евгений Потапович. С 17:30 до 18:20 он выбыл на место ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная «волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Согласно ориентировке, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.

Около 20:45 его нашли убитым в лесополосе между Могилевом и Шкловом. Следственный комитет возбудил дело, по всей стране введен план-перехват. На данный момент информации о задержании убийц нет.

«Мы надеемся, что убийц Евгения поймают и накажут. Но при этом остается множество вопросов», - пишет mogilev.online.

ПОЧЕМУ МИЛИЦИОНЕР БЫЛ ОДИН?

Известно, что Евгений Потапович вечером 16 мая выбыл на место ДТП.

22-летний парень в одиночку поехал оформлять происшествие? Оно было слишком мелким, потому решили обойтись малыми силами?

Уже появилась информация, что это постоянная практика — поскольку автомобилей и людей не хватает, на оформление ДТП может выбыть один сотрудник ГАИ. Причем без машины. Причем не совсем опытный — люди в более высоких званиях как раз предпочитают на «будничные» дела отправлять молодежь.

Но позвольте, даже крепкие парни из ОМОН по одиночке не ходят и в патрульных «УАЗах» их всегда несколько человек – и речь не о каком-то вызове на место происшествия, а именно о патрулировании улиц. Понятно, что их основная задача – разнимать пьяные драки, что требует вчетвером делать проще.

Точно также понятно, почему по-одному ходят участковые инспектора – они находятся на своей территории и в силу особенностей своей профессии должны знать условные «горячие» точки.

Но как насчет безопасности сотрудника, который выезжает на конфликтную ситуацию — а ДТП как раз из таких?

ПОЧЕМУ ЕМУ ПРИШЛОСЬ САДИТСЯ В ЧУЖОЕ АВТО?

Информация разнится – УВД Могилевского облисполкома в ориентировке сообщило, что инспектор сел в незнакомое авто с 17:30 до 18:20 в районе улицы Первомайская. Телеграм НЕХТА, в свою очередь, заявил, что в черную «Волгу» Потаповича могли усадить и силой, причем в совершенно другом районе – на Чапаевке, недалеко от остановки «Школа милиции».

Получается, что сотрудника милиции могли так спокойно в светлое время суток запихать в машину не привлекая внимания?

Одна из версий – Потапович сам остановил авто, потому что добирался на места ДТП самостоятельно, и хотел, чтобы его подвезли. Она кажется откровенно бредовой, верить в нее никакого желания нет, но если это действительно так, то это просто нокдаун для имиджа белорусской милиции.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО СООБЩЕНИЯ ПО РАЦИИ?

Последнее сообщение от Потаповича было в 18:27 – по «Вайберу» он сообщил коллегам, что его похитители – это трое цыган на черной «Волге» с российскими номерами.

С одной стороны, чтобы не привлекать внимания похитителей, написать текстовое сообщение по мессенджеру действительно проще, чем говорить в рацию. С другой стороны, выглядит так, что сотрудник выбыл на место происшествия фактически без оперативной связи и никто из его коллег даже приблизительно не знает о том, где он, что он и как он.

Получается, что вне участка или отделения каждый милиционер сам за себя?

ПОЧЕМУ ИНФОРМАЦИЮ О ПОХИЩЕНИИ МИЛИЦИОНЕРА ПЕРВЫМИ СООБЩИЛИ НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, А БЛОГЕР?

МВД, которое не может пережить лишних людей около памятника городовому в Минске, но при этом не торопится сразу же громогласно оповещать о похищении своего сотрудника. Разве не было бы проще разыскать авто, если бы ориентировку про черную «Волгу» сразу бы дали в СМИ и крупные паблики?

Почему мы узнаем информацию из официальных источников только спустя пару часов после того, как ее опубликовал блогер НЕХТА? А если бы NEXTA не рассказал о случившимся, стало ли бы похищение и убийство милиционера настолько громогласным?

ЧТО БУДЕТ С ЦЫГАНАМИ?

Поскольку с «Вайбера» Потаповича было отправлено сообщение о «Волге» и «трех цыганах», милиция с жаром взялась за целую национальность. Около сотни задержанных в Могилеве, жестокость при задержании, унижения и, возможно, пытки. Однако нет никаких доказательств, что сообщение отправлено именно Потаповичем. А если это кто-то из убийц решил грамотно направить гнев милиции на неудобный для МВД этнос?

Милиция и раньше не особенно любила цыган. Если не верите, то можете прочитать в мониторинге языка вражды mspring.online, как сотрудники МВД высказывались о рома в районных газетах.

Теперь же у силовиков есть все карты для дискредитации целой национальности. Вы верите, что ими не воспользуются?

ПОЧЕМУ КОГДА ПРОПАДАЮТ НЕ-МИЛИЦИОНЕРЫ, НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ГРОМКИЙ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ ПЛАН-ПЕРЕХВАТ?

Похищение и смерть Потаповича — однозначно трагедия. Но разве не было трагедией в конце 90-х — начале 00-х похищение Гончара, Завадского, Захаренко, Красовского, исчезновение Максима Мархалюка в Бресте в прошлом году? Регулярные исчезновения стариков? Почему жертвы Александр Осиповича в Бобруйске, которого приговорили к смертной казни, после звонка в милицию так и не дождались помощи сотрудников ОВД? Почему же столько сил, вплоть до отзыва милиционеров из отпусков, применяют только для расследования инцидентов, связанных с милиционерами?