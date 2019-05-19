Министр обороны Эстонии: Россия готовится к вооруженному конфликту на западном направлении 4 19.05.2019, 10:48

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Юри Луйк

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Кремль пытается восстановить «глобальный военный охват».

Россия готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Такое мнение 18 мая на конференции в Таллинне выразил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает Postimees.

Он отметил, что в 2018 году Россия сформировала в Западном военном округе и разместила менее чем в 50 километрах от государственной границы семь новых полков, что свидетельствует о подготовке вооруженных сил РФ "к вооруженному конфликту на западном направлении".

Луйк считает, что Россия пытается восстановить "глобальный военный охват", утраченный в последние годы существования Советского Союза, и что Москва надеется на ослабление НАТО.

По данным отчета американского аналитического центра RAND, Россия лучше готова к наземной операции у своих границ, чем НАТО.