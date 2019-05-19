Ученые рассказали, как обмануть наследственность и стать долгожителем 19.05.2019, 11:04

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В чем главный секрет здоровья и долголетия?

ДНК почти на 100 процентов определяет цвет волос, глаз и телосложение человека. Умственные же способности, продолжительность жизни, а также риск инфаркта или инсульта во многом зависят от внешних факторов. РИА Новости разбирается, как лучше воспользоваться личными генетическими преимуществами и справиться с дурной наследственностью.

Секрет долголетия

Нет сомнений в том, что продолжительность жизни во многом генетически предопределена. Например, во всем мире женщины в среднем живут дольше мужчин благодаря дополнительной Х-хромосоме.

Генетики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско вывели специальных трансгендерных мышей (ХY-самок и XX-самцов). Сравнение с обычными особями показало, что наиболее преклонного возраста достигают природные ХХ-самки. Чуть меньше живут ХХ-самцы, а вот мужские особи с классическим набором хромосом долголетием не отличаются. Вероятно, дело в особых гормонах или сигнальных молекулах в яичниках, продлевающих жизнь и замедляющих старение, предполагают авторы исследования.

Однако скорость старения зависит не только от пола. Согласно работе международной группы ученых, есть люди, стареющие в три раза быстрее, а есть такие, чей биологический возраст, наоборот, надолго застывает на месте. Проанализировав данные почти тысячи добровольцев-ровесников, живших примерно в одинаковых социальных условиях, исследователи подсчитали, что скорость старения почти на 20 процентов определяется наследственностью. А главные факторы долголетия — правильное питание, занятия спортом, регулярные медицинские обследования и отказ от курения.

Ученые выяснили, как сильно гены влияют на долголетие людей

По мнению американских генетиков, проследивших родословную более 400 миллионов человек, 20 процентов — это чрезмерная оценка. Реальный вклад генетики в долголетие — не более семи-десяти процентов. Тут важнее не кровное родство, а образ жизни и выбор похожего партнера — по-научному это называется положительной ассортативностью. Корреляция продолжительности жизни у супругов выше, чем у родных братьев и сестер.

Источник: G.Ruby et al

На графике видно, что корреляция продолжительности жизни у супругов выше, чем у родных братьев и сестер. Следовательно, схожие пищевые привычки и одинаковый образ жизни важнее для долголетия, чем генетика.

Как узнать IQ по ДНК

В 2016 году международная команда исследователей заявила, что обнаружила гены интеллекта. Речь шла о 74 участках ДНК, предположительно, влияющих на способность учиться и заниматься наукой. Большая часть принадлежала участкам, которые связаны с внутриутробным развитием мозга и у взрослого человека неактивны.

Иными словами, после рождения что-либо менять уже поздно, и это была плохая новость. А хорошая заключалась в том, что всем этим обусловливались незначительные различия в показателях успеваемости и успеха — не более одного процента.

Два года спустя специалисты Эдинбургского, Саутгемптонского и Гарвардского университетов насчитали уже 187 участков генома, в той или иной степени определяющих уровень интеллекта. И новые данные были куда менее обнадеживающими — вклад наследственности в умственные способности человека колеблется от 50 до 80 процентов. Авторы работы даже утверждали, что смогли определить IQ добровольца лишь по его генетическому материалу.

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Вроде бы жизненный опыт это подтверждает: дети отличников, как правило, лучше учатся, чем дети троечников. Но, как продемонстрировали британские исследователи, тут заслуга не только генетики — для успехов в учебе также важны социальная среда и психологическая обстановка в семье.

Масштабное анкетирование 6653 пар близнецов (2362 пары однояйцевых близнецов, 2155 пар двуяйцевых одного пола и 2136 пар двуяйцевых разного пола) показало, что наследуемость экзаменационных оценок выше, чем наследуемость общего интеллекта, — примерно 62 процента. Иными словами, на успеваемость в школе влияют и врожденные умственные способности, и личные качества, и поведение, самодисциплина.

Ученые отмечают, что эти факторы тоже во многом определяются генами, однако хорошее психологическое самочувствие, благоприятная обстановка в семье и школе в наименьшей степени зависят от ДНК, а вклад в успеваемость вносят существенный.

Иллюстрация: РИА Новости

Забота о сердце и сосудах

В конце прошлого года британские и австралийские исследователи сообщили о разработке генетического теста на риск инфаркта, помогающего выделить пациентов, нуждающихся в регулярных дополнительных обследованиях.

Опробовав тест на полумиллионе добровольцев, ученые создали "генетическую шкалу риска". У тех, кто оказался в ее начале (20 процентов участников исследования), шансы на коронарную (ишемическую) болезнь сердца в четыре раза выше, чем у тех, кто в ее конце.

Сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с определенными мутациями в генах, не так много. В половине случаев речь идет о наследственной предрасположенности. Заболевание может возникнуть со временем при негативном сочетании факторов. Десять процентов из тех, кто попал в начало "геномной шкалы риска", если не будут следить за собой, получат инфаркт уже к 48 годам.

Болезни можно избежать с помощью правильной диеты, физической активности и регулярной заботы о здоровье. Исследования показывают, что 20 минут зарядки в день защищают сердце, кости и мускулы от повреждений и значительно снижают риск инфаркта или инсульта, а две горсти орехов в неделю уменьшают вероятность болезней сердца и сосудов почти на четверть.