Сергей Ташуев: «Шахтер» играет в доминантный футбол 19.05.2019, 12:50

Сергей Ташуев

ФОто: KazFootball.kz

Рулевой солигорчан посоветовал оппонентам «учить матчасть».

Рулевой "Шахтера" Сергей Ташуев после победы над минским "Динамо" (3:0) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси в очередной раз отметил, что его команда играет в доминантный футбол, сообщает pressball.by.

- При этом вы не сказали сегодня ни одного слова о доминировании...

- Я сказал там, телевизионщикам. Мы играем в доминантный футбол. Это наша идея. Пускай люди учат матчасть. Матчасть! Там, где люди учились, я преподавал. И сейчас преподаю.

Еще один момент отмечу. За моей спиной работает такой человек, как Борис Григорьевич Чирва, у него вчера был юбилей — 60 лет. Я хотел бы поздравить его в прессе, чтобы это осветили, потому что человек издал 160 методичек футбольных, массу книг. Книга по технике вышла в Бразилии на португальском аж в 1996 году. Консультировал основателей InStat, они и ко мне тоже обращались. А то, что мы сейчас делаем, это ноу-хау наше личное. Григорьевич большой человек, мой друг, мы с ним вместе играли в футбол. Если кто-то думает, что он только книжки пишет, то он в 19 лет играл в первой лиге СССР. Мы вместе с ним в футбол играли, он не с улицы, он футболист и очень хороший футболист бывший. Хотелось поздравить его с юбилеем через прессу. Это мой близкий друг с 9 лет.