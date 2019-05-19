«Представьте себе фермера, который по ночам сливает соляру из своего же трактора» 1 Кирилл Иванов, «Солидарность»

19.05.2019, 13:47

Кто избавит белорусские власти от топтания по навозу?

Представим себе на минуту, что живет в Беларуси условный фермер Иванов. Земли у него пару сотен гектаров, есть молочные фермы, большой сад. И вот что делает этот фермер.

По ночам он не спит. И не потому, что в голову лезут нехорошие мысли о засухе и долгоносике. Под покровом ночи он сливает соляру из бака своего же трактора, а из комбайна свинчивает запчасти. Чтобы потом все это сбыть мужикам за пару бутылок самогона.

Днем наш герой также крепко занят. Сперва нужно засеять неучтенное в документах поле, чтобы порадовать по осени себя и других «небывалыми» урожаями. Потом приходит очередь приписок — от удоев до привесов и кормовых единиц.

Особенно много работы весной, когда нужно привести в божеский вид купленную в кредит и без учета производственной необходимости технику. Если не успеть, то она так и будет ржаветь под забором.

Трудятся у Иванова местные мужики. Работники из них так себе: выпить любят, тащат все, что плохо лежит, жалуются на маленькую зарплату и большие нагрузки. Кроме того, дисциплины — никакой.

Но выставить их за ворота фермер не может: как-никак — свои люди, из одной деревни вышли. Да и выставишь, а кто в деревне останется?

Представили? Правда же, глупо и нелепо? Фермер, сливающий у себя топливо, это нонсенс. А вот колхозник, проделывающий такое, это норма, о чем в очередной раз рассказала всем нам Генпрокуратура. Но крайним оказался почему-то недавно назначенный министром сельского хозяйства Анатолий Хотько.

Кирилл Иванов, «Солидарность»