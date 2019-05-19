Китайцы стекаются к Байкалу 10 19.05.2019, 14:42

3,412

В России бьют тревогу.

Рост количества китайцев на озере Байкал уже стал причиной обеспокоенности местных жителей. Увеличивается поток петиций, протестов и судебных исков, которые призваны блокировать деятельность граждан КНР на территории региона. «Если мы позволим, китайцы возьмут верх, — считают в Прибайкалье. — Они просто украдут все деньги, а местные жители ничего не получат», пишет The New York Times (перевод – tayga.info).

Когда местный житель Андрей Суханов увидел, что строящаяся по соседству гостиница, принадлежащая китайцам, скоро загородит изумительный вид на озеро Байкал, открывающийся из его маленького деревенского отеля, он выпил водки для храбрости, взял цепную пилу и спилил восемь деревянных столбов, поддерживавших конструкцию.

Ничего не рухнуло, но, вместо того чтобы осудить его поступок, местные жители отнеслись к Суханову как к герою, выступившему против китайцев, чье растущее присутствие вокруг озера Байкал является причиной серьезного недовольства. Его действия стали объединяющим лозунгом на фоне нарастающего потока петиций, протестов и судебных дел, направленных на блокирование действий китайцев вокруг озера и в прилегающих районах.

«Если мы позволим, китайцы возьмут верх, — сказал 57-летний Суханов, уехавший из Санкт-Петербурга несколько десятилетий назад ради пасторальной жизни у сибирского озера, самого крупного и самого глубокого в мире водоема с пресной водой. — Они просто украдут все деньги, а местные жители ничего не получат».

Президент Владимир Путин развернулся в сторону Китая пять лет назад, когда аннексия Крыма Россией испортила ее отношения с Западом. Китай стал новым лучшим другом России, которого с ней объединяют торговля, дипломатия и даже военное сотрудничество в целях противодействия американскому влиянию во всем мире.

Тем не менее, эта новая эра российско-китайской дружбы становится причиной роста напряженности в Листвянке — старом курортном поселке на озере: приток китайских туристов и бизнесменов подпитывает постоянные страхи россиян, что китайцы захватят земли, а их деятельность приведет к загрязнению озера.

В то же время местные власти видят в притоке иностранцев главную надежду на новые рабочие места и экономическое развитие этого достаточно бедного региона.

По данным туристического агентства Иркутска, в прошлом году этот регион посетили 1,6 миллиона туристов, в основном россиян, а 186 200 китайцев стали самой многочисленной группой иностранных туристов.

Число китайских туристов выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом, и ожидается, что рост будет продолжаться, потому что Пекин находится всего в двух часах полета от Байкала — для сравнения, перелет из Москвы, которая находится в 4300 километрах к западу, занимает шесть часов.

«Люди понимают, что Китай — гораздо более мощная страна и что его экономика демонстрирует такие показатели, на которые Россия не может надеяться, — сказал Юрий Пронин, редактор независимой еженедельной газеты «Байкальские вести» в Иркутске. — Мы чувствуем это».

Многие россияне говорят, что озеро Байкал, которое вмещает около 20% пресных вод Земли, фактически находится в осаде.

Окруженное хвойными лесами и далекими горными вершинами, это живописное озеро привлекает к себе туристов и летом, и зимой, когда по его толстому ярко-синему льду могу ездить даже грузовики.

Однако рудиментарная инфраструктура Листвянки не может справиться с канализационными водами и мусором, создаваемым нынешним числом туристов, и жители содрогаются при мысли о том, что к ним могут приехать еще десятки тысяч китайцев.

Местные власти привлекли к суду владельцев как минимум 10 отелей, построенных с привлечением китайских инвестиций, обвинив их в незаконном строительстве на участках, предназначенных для домов на одну семью или в других нарушениях.

Ранее в этом году районный суд постановил снести две гостиницы, и восемь других отелей, вероятнее всего, постигнет та же участь.

Китайцев обвиняют не только в том, что они не считаются с мнением местных жителей, но и в попытке выкачивать саму воду.

Зимой этого года строительство нового завода по розливу воды для экспорта в Китай в деревне недалеко от Листвянки побудило более 1,1 миллиона россиян по всей стране подписать онлайн-петицию, осуждающую это.

В марте районный суд Иркутска приостановил строительство завода, сославшись на возможные экономические проблемы.

По словам местных жителей, больше всего их раздражает то, что китайцы не платят налоги на бизнес.

«Они не платят нам ни копейки, — пожаловался Суханов. — Если бы они платили те 20%, которые они должны платить в местный бюджет, мы бы получили инфраструктуру и школы, которые нам нужны».

Между китайскими деловыми интересами и местными жителями оказался Александр Шамсудинов, мэр Листвянки, где проживает 2 122 человека.

Большую часть 2018 года Шамсудинов провел под домашним арестом: его обвинили в том, что он превысил полномочия, выдав разрешения на строительство на участках, предназначенных для одной семьи. Многие из этих участков вскоре превратились в незаконные гостиницы для китайских туристов.

По словам Шамсудинова, трехэтажные здания с 14 спальнями и балконами, которые появились на разных участках, несомненно, не были похожи на обычные жилые дома. «Они все говорили, что им нужны большие дома, что у них много родственников, которые планируют приезжать в гости», — объяснил он.

Вскоре облик поселка стал меняться, и причудливые деревянные дома синего цвета с белыми наличниками стали исчезать. Огромные рекламные щиты — некоторые даже на китайском языке — стали приглашать туристов в такие места, как стрип-клуб Las Vegas.

В поселке нет центральной системы водоснабжения и канализации. Мусор накапливается, второстепенные дороги остаются грунтовыми, а основной детский сад находится в старом деревянном бараке, где в помещении нет даже санузла.

По словам эколога Марины Рихвановой, она больше не пьет воду из озера возле селений. Загрязняющие вещества, попадающие в озеро, вызывают цветение водорослей.

«Это коктейль из микробов», — сказала она.

Мэр Листвянки — офицер полиции в отставке — сказал, что у федерального правительства должен быть план развития, в котором были бы сбалансированы потребности приезжающих и местных жителей.

«Все кричат, что Байкал — это жемчужина России, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но задача по утилизации мусора и другие экологические проблемы ложатся на плечи мэров небольших городов», — сказал Шамсудинов.

Остров Ольхон, который находится севернее, тоже привлекает туристов. Елена Копылова принимает туристов уже 25 лет: когда-то она начинала с одной спальни в своем доме, а теперь она владеет 10 зданиями, в которых в общей сложности 32 комнаты.

Ее отель, который уже заполнен на все лето, принимает только группы китайских туристов, которые нанимают русских гидов и берут в аренду местные автомобили. «Это источник дохода для молодых семей, — сказала Копылова. — Нам нужно защищать интересы местных жителей».

Местные жители часто жалуются, что китайцы называют Байкал Северным морем, его древним ханьским названием. Некоторые убеждены, что Пекин тайно замышляет вернуть себе озеро и окружающие его огромные, малонаселенные районы, которые перешли к Российской империи по договору 1858 года. Китай издавна считает этот договор несправедливым.

В течение многих лет единственными китайцами в этих местах были бедные торговцы, продававшие дешевые товары на Шанхайском рынке в Иркутске. Теперь китайские туристы с пачками рублей в руках стали свидетельством того, как Китаю удалось обойти Россию.

Приток китайских туристов позволил оживить улицу Карла Маркса, превратив ее в зону активной торговли, где в одном из ювелирных магазинов продается золотое ожерелье с янтарем за 6500 долларов. Вывеска на китайском обещает подарок любому покупателю, который потратит в магазине более 1200 долларов.

Китайские туристы, которые в большинстве своем не подозревают о недовольстве местных жителей, наслаждаются озером Байкал.

Недавно молодые супруги с юга Китая, перекусывавшие едой, купленной на местном рынке, с восторгом заявили, что им в жизни не было так холодно.

Когда их спросили, почему в свой медовый месяц они приехали именно на Байкал, они включили на своем смартфоне популярную в Китае песню «На берегу озера Байкал», призывающую отвезти свою возлюбленную к этому озеру.

У Алексея Джао, 37-летнего бизнесмена из Китая и гражданина России, иная песня.

В прошлом году он построил два больших дома в лесу над Листвянкой. По его словам, его гостевой дом Baikal Seal Guesthouse изначально задумывался как частный дом.

Это приятный комплекс с причудливыми скворечниками, прибитыми к окружающим его деревьям, и уютными комнатами, отделанными сосной.

По словам Джао, он готов сделать все, чтобы узаконить свою постройку, но его разрешение на строительство было отозвано, и он ожидает ордера на снос. Многие китайские владельцы надеются продать свое имущество до приезда бульдозеров.

«В Листвянке не все спокойно, — говорит Джао, который планирует переехать в Москву. — Мы ощущаем эту националистическую напряженность».