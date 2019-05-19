«Зубры» Монте-Кассино: подвиг белорусов при освобождении Италии 3 19.05.2019, 14:58

Фото: BBC

Как наши предки участвовали в боях за Рим.

4 июня 1944 года армия союзников освободила Рим. Свою роль в этой операции сыграли белорусы, которые за две недели до освобождения Рима вместе с британцами и поляками взяли ключевую точку на подходе к столице Италии - горный монастырь Монте-Кассино.

Как белорусы попали в армию союзников, сколько их было, какова их послевоенная судьба и как сегодня чтят их подвиг в Италии и Беларуси, выяснил АиФ.

Между двумя агрессорами

Для многих белорусов война с Германией началась 1 сентября 1939 года. Именно с нападения на Польшу, в состав которой до осени 1939 года входила Западная Беларусь, началась Вторая мировая война. Жители Белостокского, Виленского, Новогрудского и Полесского воеводств были призваны в польскую армию и сражались с немцами на Западном фронте. Уже через две недели после немецкого нападения против Польши выступил Советский Союз. Советская армия «освободила» Западную Беларусь, и все польские военные, среди которых было много белорусов, попали в плен и были сосланы в Сибирь.

Но уже летом 1941 года, когда Гитлер напал на СССР, начались переговоры между польским и советским правительствами о совместных усилиях по борьбе с нацизмом. СССР дал согласие на формирование из бывших польских военнопленных регулярных воинских частей. Белорусы с польскими паспортами, пережив ужасы советских концлагерей, присоединились к формирующейся армии генерала Владислава Андерса.

Историк Юрий Грибовский признаёт, что точно оценить количество белорусов в армии генерала Андерса очень трудно. Многие белорусы, чтобы освободиться из ада сталинского ГУЛАГа, записывались поляками, поэтому нельзя точно установить число наших соотечественников, воевавших в польской армии на Востоке. Из более чем 75 тысяч военных и 37 тысяч гражданских лиц, эвакуированных из советской Средней Азии в Иран, от 6 до 8 тысяч могли составлять белорусы.

На «линии Густава»

Белорусы воевали в 5-й дивизии 2-го корпуса. Дивизия получила название «Кресовая», поскольку состояла из уроженцев так называемых «Восточных кресов» - белорусских и украинских земель, которые до сентября 1939 года входили в состав Польши. В Кресовой дивизии были и чисто белорусские соединения, как, например, «Рыси» -13-й батальон. Всю же дивизию называли «Зубры». Именно зубр стал символом соединения и был изображён на шевроне солдат дивизии.

В 1942-м соединения Андерса были переброшены на Ближний Восток, где британцам нужно было срочно укреплять свои позиции после отправки резервов на войну с Японией. После формирования частей и отдыха в Иране, Ираке, Палестине и Египте польская армия, а вместе с ней и белорусы, получила важную боевую задачу. В 1943-44 годах части 2-го корпуса были переброшены в Италию, где союзники сражались с немецкими войсками. Немцы расположились вдоль «линии Густава», проходившей поперёк всего полуострова к югу от Рима. Эта линия обороны должна была сдержать наступление западных союзников на Рим и предотвратить освобождение Италии. Ключевым участком обороны немцев была возвышенность Монте-Кассино с древним монастырём в качестве важнейшего звена и господствующей высоты. Контроль этой высоты позволял не допустить движения союзников по дороге, ведущей к итальянской столице. Перед вступлением в бой армии Андерса немцы трижды отражали наступления в январе, феврале и марте 1944 года, нанеся противникам существенный урон. Всего же битва за Монте-Кассино продлилась 123 дня.

Монастырь-привидение

Ещё в феврале 1944 г. здание аббатства как важный узел сопротивления немцев на «линии Густава» подверглось бомбардировке американской авиацией и было разрушено. Однако немцы продолжали удерживать там позиции. В апреле корпус Андерса прибыл к Монте-Кассино. Белорусы, поляки и евреи воевали здесь бок о бок с индийцами и новозеландцами под британским началом. Белорус Анатоль Жак из 2-го польского корпуса погиб первым, ещё за несколько недель до основного штурма возвышенности и аббатства.

Вершина горы Монте-Кассино, скрытая за облаками, получила у солдат название «Привидение». Именно этой высотой и предстояло овладеть белорусам из 5-й пехотной дивизии.

Это было четвёртое - и последнее - наступление на Монте-Кассино. Штурм начался 11 мая. Но упорное сопротивление противника и большие потери вынудили союзников остановиться. Польские соединения ото-

шли назад. Следующий натиск произошёл уже 18 мая, и на этот раз союзникам удалось добиться победы. Над руинами аббатства реяли польский и британский флаги. Со взятием Монте-Кассино дорога на Рим была открыта, и 4 июня 1944 г. столица Италии была освобождена.

В битве за Монте-Кассино погибли 924 солдата корпуса Андерса, в их числе 180 белорусов. Все они были захоронены на отдельном Польском военном кладбище возле монастыря, где также установлен мемориал. Во всей же итальянской кампании пали 863 выходца из Беларуси.

Сотни наших соотечественников за храбрость, самоотверженность и героизм получили Памятный крест Монте-Кассино. Ещё 80 белорусов удостоились чести получить высшую польскую воинскую награду - Крест Храбрых, 45 человек - Серебряный крест Заслуг с мечами, а семеро - Золотой крест Заслуг с мечами.

После подвига - в Сибирь

После войны корпус под командованием Андерса ещё какое-то время базировался в Италии, а затем его перебросили в Великобританию. Часть солдат-белорусов вернулись на родину. Другие остались в Великобритании, многие из них приняли живое участие в культурной, религиозной и политической жизни белорусской диаспоры на Западе.

Вернувшиеся на родину андерсовцы испытали всю горечь разочарования. В ночь на 1 апреля 1951 года 890 белорусов - солдат армии Андерса вместе с семьями были депортированы в Сибирь. Уже во второй раз, теперь - за участие в антигитлеровской кампании и приближение победы, они были не награждены, а осуждены. Лишь через шесть лет, в 1957 году, ветеранам Монте-Кассино вернули свободу. Реабилитировали же их только в апреле 1971 года. После освобождения многие выехали в Польшу, где правительство признало за солдатами армии Андерса статус комбатантов (участников боевых действий) и ветеранов и выплачивало им пенсию. Оставшиеся в СССР ветераны итальянской кампании, выжив в нечеловеческих условиях сталинских лагерей, так и не были официально признаны участниками войны. Лишь в 1993 году в Беларуси за ними были закреплены права ветеранов, им стали выплачивать пенсии.

Судьбы андерсовцев

Одним из наших земляков, который проливал свою кровь в битве под Монте-Кассино, был Язэп Жамойдин из д. Узболоть Воложинского района. Ещё за два года до Второй мировой его призвали на срочную службу в польскую армию. После сентябрьской кампании 1939 года Язэп Жамойдин на два года попал в советский плен. Летом 1941 года он был зачислен в польскую армию в СССР. Уже в 1942 году получил звание капрала, а его часть была переведена под британское командование. Язэп Жамойдин принимал участие в боях под Монте-Кассино и на Адриатическом побережье. За храбрость он был удостоен многих наград, в том числе Памятного креста Монте-Кассино. Демобилизовался Язэп Жамойдин в 1947 году, а в 1950 году он, как и многие другие его однополчане-андерсовцы, был арестован советскими репрессивными органами и оказался на спецпоселении в Иркутской области. Лишь в 1958-м он смог выйти на свободу. Умер в Молодечно в 2003 году.

Последний же живший в Беларуси участник битвы за Монте-Кассино Якуб Конан умер совсем недавно, в июне 2012 года. Ему было 99 лет.

Несмотря на официальное признание подвига белорусских солдат в битве под Монте-Кассино, пока в Беларуси нет ни одной памятной доски, памятника или улицы в честь наших соотечественников. Люди, многое пережившие и страдавшие, отдавшие свои жизни, и недавно ушедшие ветераны тех боёв заслуживают куда больших почестей и памяти.