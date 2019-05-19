Казахстан намерен урегулировать вопрос ущерба от «грязной» нефти на уровне компаний 19.05.2019, 15:12

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Пока нет точных данных о том, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе «Дружба» могли пострадать.

Минэнерго Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» будет урегулирован на уровне «КазТрансОйла» и «Транснефти». Об этом журналистам сказал в воскресенье заместитель министра энергетики страны Магзум Мирзагалиев в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает ТАСС.

«Отношения между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью» очень давние и дружеские. Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений», — сказал он.

По словам замминистра, пока нет точных данных о том, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе «Дружба» могли пострадать. «Это вопрос, который мы еще только будем изучать. По денежному ущербу тоже нет никаких оценок. Мы будем обсуждать это между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью», — сказал он, добавив, что переговоры могут начаться в ближайшее время. При этом Казахстан продолжает отгрузку нефти в «Дружбу», сказал он.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки из-за ситуации с «Дружбой». По его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости», исходя из имеющихся данных.