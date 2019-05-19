Видеофакт: Что думают в Могилеве об убийстве офицера ГАИ 19.05.2019, 15:26

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Журналисты поговорили с жителями города.

Привычную провинциальную жизнь Могилева всколыхнуло редчайшее для Беларуси по своей дерзости преступление: неизвестные застрелили сотрудника милиции, 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича. По горячим следам в преступлении были заподозрены цыгане на черной «Волге», однако затем эта версия перестала быть приоритетной.

В результате беспрецедентной мобилизации милицейских сил области обстановка в Могилеве стала напоминать военное положение: блокпосты, посты ГАИ, тормозившие вначале все черные «Волги», а затем и все подряд черные автомобили, на улицах города были замечены даже военные.

В районах компактного проживания цыган — Чапаевке и Гребенево — прошли массовые облавы на представителей этой национальности, которые, по свидетельствам очевидцев, сопровождались жестким и бесцеремонным обращением. Днем 17 мая в отделах милиции оставалось более ста человек.

Могилев.Онлайн посмотрел на происходящее в городе, в том числе в так называемых «цыганских» районах, и поговорил с горожанами.