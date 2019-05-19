В Индии решается судьба второго срока премьер-министра Моди 19.05.2019, 15:59

премьер-министр индии Нарендра Моди

Фото: AFP

Избиратели восьми штатов участвуют в завершающем этапе парламентских выборов в стране.

В Индии в воскресенье, 19 мая, начался завершающий, седьмой, этап парламентских выборов. Право участвовать в голосовании имеют более 100 млн избирателей из восьми штатов. В некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, выборы проходят в обстановке усиленных мер безопасности, сообщает dw.com.

Первый этап парламентских выборов в Индии стартовал 11 апреля. Подсчет голосов начнется 30 мая.

Правом голоса в стране обладают 900 млн человек. Они выбирают 545 депутатов парламента.

На выборах 2014 года партия премьер министра Индии Нарендры Моди - Бхаратия джаната парти - получила 272 места. Исход нынешнего голосования решит, останется ли Моди премьером на второй срок.