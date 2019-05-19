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За кого на «Евровидении» голосовали белорусы?

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  • 19.05.2019, 15:50
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Для россиян голосование белорусов стало неприятным сюрпризом.

Беларусь отдала 12 баллов артисту Коби Марими, представлявшему Израиль. Для россиян это стало неприятным сюрпризом, так как они рассчитывали на поддержку нашей страны для своего исполнителя Сергея Лазарева, пишет «БП».

Средний балл от Беларуси был составлен из резервной «корзины голосования», которая предусмотрена правилами Европейского вещательного союза на случай дисквалификации жюри страны.

Российское жюри, в свою очередь, отдало представительнице нашей страны Зене семь баллов. Наибольшее количество баллов от России получил Азербайджан.

Напомним, что Зена на конкурсе заняла предпоследнее 25-е место, Сергей Лазарев стал третьим.


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