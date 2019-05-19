Где дешевле продукты, а где – алкоголь: цены в Беларуси, России и Украине 19.05.2019, 16:33

Сравнение цен в трех странах.

Жители южных регионов Беларуси нередко ездят на закупку в близлежащие украинские города, жители восточных – в российские. А вот украинцы приезжают к нам на выходных заправляться бензином, да и россияне не обделяют вниманием наши магазины. Myfin.by решил сравнить цены в трех странах и посмотреть, где что дешевле.

Цены на продукты в магазинах

Источник: myfin.by

Как видим, в Беларуси дешевле молочные продукты, поэтому жители соседних стран с удовольствием при случае покупают их в наших магазинах. В Украине дешевле говядина, сигареты и – очень значительно – алкоголь. В России чуть дешевле, чем в Беларуси и Украине, рис, яйца и бананы.

Цены на транспорт

Источник: myfin.by

Несмотря на дорогой бензин, в Украине значительно более дешевый проезд в общественном транспорте, также дешевле обойдется посадка в такси.

Цены на одежду и обувь

Источник: myfin.by

Обувь в России покупать дешевле, зато джинсы дешевле в Украине, а платья, исходя из данных сравнительной таблицы, – в Беларуси.

Выводы

Как видим, сравнение по разным позициям дало разные результаты. К примеру, в Беларуси самая дешевая молочка, зато алкоголем выгодно закупаться в Украине, а качественной обувью – в торговых центрах России.