Видеофакт: Форвард «Белшины» забил после шикарной передачи со своей половины поля 2 19.05.2019, 16:49

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В Бобруйске появился свой Пирло?

«Белшина» продолжает победную поступь в первой лиге. Команда Юрия Пунтуса в стартовых пяти турах оступилась всего один раз – в первом матче расписав мировую с «Рухом» (1:1). Далее бобруйчане только побеждают. В четырех поединках «Белшина» одержала виктории с общей разницей мячей 16-1, пишет «Трибуна».

Очередную победу добыли в субботу – дома был бит «Химик». Один из голов бобруйчан получился на загляденье. Нападающий «Белшины» Андрей Лясюк забил влет после шикарной передачи на ход от одноклубника со своей половины поля. Когда сразу и не скажешь, что круче — удар или передача (отметка 4:34).