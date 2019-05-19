Украинские военные опубликовали кадры уничтожения российской гаубицы 4 19.05.2019, 16:56

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Фото: Твій Полк / Facebook

Также уничтожен опорный пункт неприятеля и спрятанная им техника.

Российская гаубица была обнаружена на передовой на Светлодарской дуге и уничтожена батальонно-тактической группой полка Нацгвардии Украины "Азов". Видеозапись события "Азов" 17 мая разместил в своем аккаунте в YouTube. Также уничтожен опорный пункт неприятеля и спрятанная им техника, заявили в подразделении, передает gordonua.com.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook, что на видео запечатлен факт очередного грубейшего нарушения российской армией Минских соглашений, которые запрещают использование артиллерии калибра 122 мм.

"Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне. Огромное уважение "Азову", реакция очень быстрая, четкость изображения просто отличная", – отметил Бутусов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Штаб операции Объединенных сил регулярно фиксирует применение российско-террористическими войсками запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов.