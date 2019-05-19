Минский СКА победил БГК и завоевал Кубок Беларуси 19.05.2019, 17:41

Минчане победили брестчан со счетом 30:29.

Минский СКА одолел БГК имени Мешкова в финальном матче Кубка Беларуси — 30:29. Концовка встречи получилась драматичной: армейцы вели с разницей в три мяча, однако брестчане сумели сократить отрыв до минимума, а Петар Джорджич имел шанс провести спасительный гол со стандарта по истечении основного времени, передает pressball.by.

Для Игоря Папруги это первый завоеванный титул в качестве главного тренера минчан.

БГК им. МЕШКОВА — СКА — 29:30 (12:14)

СКА: Никуленков (7), Вайлупов (6), Гирик (4), Ушал (4), Кривенко (3), Черкащенко (2), Бровко (2), Хмельков (1), Алехин (1).

БГК им. МЕШКОВА: Баранов (5), Юринок (4), Джукич (4), Шилович (3), Шкуринский (3), Обранович (3), Джорджич (2), Кулак (2), Пешич (1), Горак (1), Сельвесюк (1).