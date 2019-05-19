Швейцарцы одобрили ужесточение правил по владению оружием 19.05.2019, 17:55

Ранее подобный закон принял Евросоюз.

Около двух третей граждан Швейцарии в воскресенье, 19 марта, высказали на соответствующем референдуме в пользу ужесточения законов, регулирующих владение оружием. Это следует из предварительных данных, которые распространил институт изучения общественного мнения gfs.bern. Таким образом граждане Швейцарии одобрили новые правила, усложняющие покупку полуавтоматического оружия. Кроме того, полиции будет легче выяснять происхождение конкретной единицы оружия. Принимая это решение, Швейцария следует за Евросоюзом, который, одобрив это ограничение в 2017 году, хочет избежать терактов, похожих на произошедшие в Париже еще двумя годами ранее, передает DW.

Противники ужесточения правил опасаются, что в Швейцарии постепенно дело дойдет до полного разоружения населения. В стране огнестрельное оружие распространено больше, чем в большинстве европейских стран. Это связано с тем, что военнослужащие швейцарской армии держат свои винтовки и пистолеты дома и должны регулярно проводить тренировки. Кроме того, в стране раз в пять лет проводится стрелковое соревнование с большим количеством зрителей и участников.

Однако правительство Швейцарии, большинство политических партий и экономических союзов за ужесточение правил. Если на референдуме граждане страны высказались бы против усиления контроля за владением оружия, это поставило бы под вопрос дальнейшее пребывание Швейцарии в Шенгенской зоне. В результате восстановления проверок на границах пострадала бы туристическая отрасль.