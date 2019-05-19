Брестское «Динамо» вновь возглавило чемпионат Беларуси

Брестское «Динамо» вновь возглавило чемпионат Беларуси1
- 19.05.2019, 19:34
В матче 8-го тура брестчане победили минское «Торпедо».
Брестское "Динамо" одержало победу над минским "Торпедо" в выездном матче 8-го тура национального чемпионата — 1:0, передает pressball.by.
Победу брестчанам принес точный удар Дениса Лаптева.
"Динамо" вернулось на первое место в таблице высшей лиги.
ТОРПЕДО Мн — ДИНАМО Бр — 0:1
ТОРПЕДО Мн: Леонов, Глинский, Васильев (к), Збунь (Кривулец, 81), Пилиповец, Тамело, Елезаренко, Батищев, Джигеро (Глебко, 74), Лынько, Кленье.
Запасные: Макавчик, Бутаревич, Рубин, Лисакович, Абрамов.
ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило, Кики, Дуарте, Быков (Лаптев, 54) — Кисляк, Нойок — Савицкий (Милевский, 46), Нейхайчик (к) — Фамейе, Хобленко (Витус, 89).
Запасные: Павлюченко, Кацикас, Павловец, Никифоренко.
ГОЛ: 0:1 — Лаптев (70).