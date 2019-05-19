Басков: Бюджет минского «Динамо» уменьшился в 1,5 раза по сравнению с прошлым сезоном

Басков: Бюджет минского «Динамо» уменьшился в 1,5 раза по сравнению с прошлым сезоном3
- 19.05.2019, 20:26
Генеральный директор «зубров» рассказал о бюджете минского «Динамо».
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5» рассказал о бюджете минского «Динамо», который, как выяснилось за последние дни, претерпел уменьшение, передает pressball.by.
– Поначалу вроде бы была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Что случилось потом?..
– Да, мы объявили о договоренности насчет подписания контракта после заседания Исполкома НОКа, где фигура Александра Леонидовича была согласована. Но потом стало понятно, что бюджет клуба существенно уменьшается. А Андриевский – это человек, который преследует самые максимальные цели. У нас нет на него никаких обид, мы продолжаем переговоры со всеми потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
– Можете ли раскрыть цифры бюджета: насколько он уменьшится?
– Цифры называть не стану, однако сокращение ощутимое, по сравнению с предыдущим сезоном — в полтора раза. Но мы не опускаем руки, обещаем активно поднять на новый уровень работу коммерческого отдела и маркетингового. Рассчитываем выйти на определенный процент самоокупаемости.
– Новая легионерская формула?
– Да, она изменится. Как точно она будет выглядеть, пока не могу сказать. Но очевидно, что лимит «6+1» будет меняться.
– Будут ли легионерами считаться россияне?
– Если белорусы не считаются легионерами в российских клубах, зачем нам считать легионерами россиян? Будут хорошие предложения — будем рассматривать.
– Кто еще входит в список кандидатов на пост главного тренера?
– Он расширенный, хотя акцентируем внимание на отечественных специалистах. Хотим им дать возможность проявить себя и доказать свою состоятельность, – сказал Басков.