Соболенко с победы стартовала на турнире в Страсбурге 19.05.2019, 21:17

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В первом круге белорусская теннисистка победила китаянку Чжу Линь.

Белоруска Арина Соболенко (10 ВТА) вышла во второй круг турнира ВТА в Страсбурге. В стартовом раунде наша соотечественница не оставила шансов китаянке Чжу Линь (106) — 6:0, 6:1, передает pressball.by.

Следующей соперницей Соболенко станет сильнейшая теннисистка из пары Лаура Зигемунд (105) — Рената Сарасуа (267).

Чжу Линь (Китай, 106) — Арина Соболенко (Беларусь, 10) — 0:6, 1:6