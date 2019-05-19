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Соболенко с победы стартовала на турнире в Страсбурге

  • 19.05.2019, 21:17
ФОто: getty images

В первом круге белорусская теннисистка победила китаянку Чжу Линь.

Белоруска Арина Соболенко (10 ВТА) вышла во второй круг турнира ВТА в Страсбурге. В стартовом раунде наша соотечественница не оставила шансов китаянке Чжу Линь (106) — 6:0, 6:1, передает pressball.by.

Следующей соперницей Соболенко станет сильнейшая теннисистка из пары Лаура Зигемунд (105) — Рената Сарасуа (267).

Чжу Линь (Китай, 106) — Арина Соболенко (Беларусь, 10) — 0:6, 1:6


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