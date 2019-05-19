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Марчук заявил, что уходит из «минской группы»

  • 19.05.2019, 21:31
Евгений Марчук
Фото: 1tv.com.ua

Бывший секретарь СНБО Украины заявил, что прекратил свою волонтерскую деятельность в Минском процессе.

19 мая экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук прекратил свою деятельность в трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", – написал он.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года, делегацию Украины на переговорах возглавляет Марчук. С мая 2015 года года в рамках контактной группы действуют четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что подала в отставку с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе на минских переговорах.


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