Японец в Минске: У вас есть классная черта: белорусы отстаивают свое мнение 2 19.05.2019, 22:26

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Японец переехал в Минск и теперь сравнивает Беларусь с родиной.

Хироки Окамото — японец, прям настоящий японский японец. Парню 27 лет, и волею довольно странных судеб он оказался в Минске. У Хироки есть знание русского языка с довольно милым произношением, пишет «Онлайнер».

Не так давно он завел себе аккаунт в Twitter, где постит много чего интересного про Японию, разбавляя контент видосиками про сравнения своей родины с нашей страной. Посмотрите, ну и заодно почитайте, зачем ему все это нужно.

— В Японии существует понятие пожизненного найма. Приходишь после универа и до пенсии трудишься. Сейчас конъюнктура меняется, подобных работников заявляется меньше, но вообще не об этом. После пяти лет карьеры я решил увольняться. Просто сел и подумал: «Мою работу может делать кто угодно, я не занимаюсь чем-то уникальным», — рассказывает парень.

Хироки решил использовать свое конкурентное преимущество — знание русского языка. Оно в японских условиях позволяет формировать более-менее уникальную компетенцию.

【Однажды в такси】



Однажды в такси со мной произошёл такой случай.



Вот посмотрите ,пожалуйста, видео.



Но на самом деле такое часто случается в Беларуси, ведь японцев здесь очень мало. И с ними редко встречаются. pic.twitter.com/2TujW7lSeS — Хироки@МинскИзЯпонии (@hiro06fromjapan) May 15, 2019

— Компания, на которую я работал, занималась экспортом промышленных товаров. Благодаря предыдущему нанимателю у меня появился опыт жизни во Владивостоке, где я познакомился со своей будущей женой, и Москве. Раньше слышал про Беларусь — БелАЗ и так далее. Слышал, что тут неплохо, во многих русскоговорящих странах ситуация хуже, и вообще потенциал есть. Потом узнал об IT-потенциале республики. В общем, у меня сложилась уверенность, что здесь есть бизнес-шансы.

При этом связей между странами достаточно мало — туристы слабо ездят, товарооборот небольшой. В общем, глобальный план — сделать эти связи теснее. Понятно, требуется привлекать внимание. И не только белорусов, но и японцев. Вот я и решил делать свои забавные видео. Мне кажется, они забавные.

Если по-простому, Хироки хочет быть бизнес-посредником между странами.

— Лет десять назад, перед поступлением в университет, меня мучил выбор. Я знал, что существует такой термин БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Это страны с интересной для бизнеса экономикой, среди которых мне больше всего нравился Китай. Я интересовался историей этой страны, но понимал, что не смогу сформировать уникального предложения с китайским языком. В Китае многие ребята знают японский. В Японии многие ребята знают китайский. В итоге изучал русский в университете три года. Когда выпустился, устроился в компанию, которая торговала на Россию. Жизнь во Владивостоке и Москве позволила подтянуть язык до разговорного уровня.

【Разница между японцами и русскоговорящими】



«реакция когда мнение начальника не совпало с вашим»



Японцы уступают и соглашаются:)



Русскоговорящие возражают pic.twitter.com/PKY0jfv4Hm — Хироки@МинскИзЯпонии (@hiro06fromjapan) May 16, 2019

Хироки и его жена Анастасия в Минске три недели. Привыкают. Когда приехали, попали на погоду. Подумали, будто у нас здесь Рио-де-Жанейро. Но потом на небе включили душ и серый фон.

— Первое наблюдение — у вас легко поймать такси. В Японии тоже есть куча приложений, но они практически не функционируют. В Минске с такой проблемой я пока не сталкивался. По общественному транспорту история немного другая. В том же Токио он очень новый и его очень много. Но надо понимать, в одном Токио живет больше людей, чем во всей Беларуси. Толпы-толпы-толпы. Трафик очень жесткий. Вы будете ехать домой в 23:00 или в 00:00, и на узловых станциях вагоны метро или городские электрички обязательно будут полными.

— Но люди в Японии выстраиваются в очередь, чтобы попасть в метро, и эта дисциплина помогает организовать почти любую толпу.

— Есть законы, есть правила, есть этикет. В Японии все это очень строго соблюдается. Это действительно в нашем ДНК. Сравнить с Беларусью, чтобы быть совсем точным, не могу пока. Но когда я попадаю в торговые центры, мне кажется, люди относятся с уважением друг к другу. Какие-то общие правила поведения соблюдаются.

【Разница кассиров между Японией и Беларусью】



Доброе утро.



«Кассиры»



Обслуживание кассиров сильно отличается между нами.



В Японии, очень вежливо, а у вас...не так вежливо, особенно по отношению к азиатам.(Может быть мне так кажется)



Посмотрите, пожалуйста. pic.twitter.com/xTwOUOnltN — Хироки@МинскИзЯпонии (@hiro06fromjapan) May 15, 2019

При этом надо отметить, что белорусские очереди раз в шесть короче японских.

Включается супруга Хироки:

— Если сравнивать с Японией, есть один непонятный момент. Вот ты заходишь в минский автобус и прикладываешь карточку к валидатору. Хорошо. Но если карточки нет, идешь покупать билет к водителю. Он отвлекается от своей основной работы и начинает давать сдачу. Непонятно. В той же Японии ты пополняешь баланс на карточке в автомате на остановке. А возле водителя стоит специальный агрегат, который может принять и монеты, и банкноты. Ну и сдачу дать. Конечно, если попросите водителя, он вас проконсультирует. Но совмещать свои обязанности с обязанностями кассира не будет. То есть вы напрягаете водителя, а если автобус полный, еще и не имеете возможности к нему добраться.

— Про толпы и нагромождения еще, — продолжает мысль Хироки. — Знаете, у нас дома очень густо строят. В Беларуси такого пока нет. Мне здесь реально свободнее дышится. Очень спокойно.

Чуть ли не самое милое видео Хироки — про дегустацию японской еды в Минске.

— Суши, рамэн… Честно, думал, будет намного лучше. Но знаете, тот же рамэн оказался ничего. Ну, «ничего» — по сравнению с низким уровнем моих ожиданий. Понятно, это не соответствует японскому оригиналу. Вы пробовали рамэн в Японии?

— Когда улетал, в аэропорту.

— Да, аэропорт Нарита. Там рамэн очень насыщенный и стоит примерно 15 белорусских рублей. Учитывайте, что это аэропорт с наценкой. В Минске я заплатил за рамэн в заведении 17 рублей. Он был ничего, но не такой объемный, да и по наполнению были вопросы. Та же лапша показалась мягковатой. В Японии она тверже.

Я так понял, многие белорусы живут в полной уверенности, что суши — это только роллы. Но, во-первых, нет, а во-вторых, в Японии роллы не очень популярны. Суши — это немного риса, который накрывается рыбой. Правда, стоит отметить, роллы в Беларуси ничего.

Хироки приехал из страны с повышенной вежливостью. Говорит, в Японии жителей бывшего СССР считают крайне суровыми:

— Я тоже так думал, пока не пожил в России и Беларуси. Но потом встретил веселых и приятных людей, то было хорошее удивление. Стереотип сломался. Плюс у вас есть классная черта: белорусы и русские могут отстаивать свое мнение. Японцы практически не спорят. Вот вы общаетесь в одной компании, твой друг высказывает свою точку зрения, ты вроде бы не согласен, но спорить не хочешь: «А, ну да-да-да, ладно, окей». То есть ты скрываешь свою эмоцию. Славяне в этом смысле искреннее.

Беларусь и Японию объединяет чистота. Правда, в Токио по сравнению с Минском, в сто раз меньше контейнеров, и все они предполагают раздельный сбор мусора.

— Мы любим гулять, и да, периодически ловим себя на мысли, что вот уже 20 минут ищем мусорку. Но это типичный Токио. В Минске таких проблем у меня нет. Здесь мусорка через каждые пять метров. Удобно. В общем, мне у вас нравится, — заключает Хироки.