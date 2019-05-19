Вакарчук: В списке партии «Голос» не будет действующих народных депутатов Украины 2 19.05.2019, 22:16

Вячеслав Вакарчук

Фото с сайта podrobnosti.ua

Лидер новосозданной партии заявил, что его политсила предлагает «новые кардинальные решения».

Лидер новосозданной партии "Голос", фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в опубликованном 19 мая интервью телеканалу "1+1" сообщил, что в список его политической силы не возьмут действующих народных депутатов, передает gordonua.com.

"Если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит – и новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей среди которых нет действующих народных депутатов", – заявил он.

Музыкант подчеркнул, что отсутствие старых политиков в партии имеет большое значение.

"Очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", – пояснил он.

Вакарчук добавил, что народные депутаты, взгляды которых могут совпадать с позицией его команды могут и сами "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

В январе 2019 года Вакарчук заявил, что разочарован нынешним состоянием украинской политики и хочет привести туда как можно больше новых лиц. "Я в деле. Вы узнаете больше в ближайшее время", – отметил Вакарчук. Певец добавил, что "власть как таковая его не волнует". В феврале Вакарчук сообщил, что собирает свою команду. Музыкант не исключал, что она может принять участие в парламентских выборах.

16 мая он представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду.

Парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.