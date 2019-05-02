У журналиста-фрилансера из Гомеля арестовали счет в «Беларусбанке» 1 2.05.2019, 10:17

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Андрей Толчин

Властям не дает покоя «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ» Андреем Толчиным.

"Об аресте счета мне сообщили 30 апреля в отделе принудительного исполнения Советского района Гомеля", - рассказал службе мониторинга ОО "БАЖ" гомельский журналист-фрилансер Андрей Толчин.

Фрилансера вызвали в отдел к заведующей сектором Кристине Обуховой в связи с четырьмя неоплаченными штрафами. Перед этим судебные исполнители приходили к сестре Толчина, у которой Андрей живет с женой.

Крупными суммами штрафа Андрей Толчин был наказан судами на основании милицейских протоколов якобы за незаконную подготовку продукции СМИ без аккредитации в МИД для "Белсата", который транслирует передачи с территории Польши.

Общая сумма штрафов с учетом пени составила 3200 рублей.

"Мне дали десять дней, чтобы за это время я нашел деньги и расплатился по штрафам. Где взять такую сумму, даже не знаю", - добавляет Андрей Толчин.

Трижды фрилансера штрафовали районные суды Гомельской области. 15 февраля Толчина оштрафовал еще и Лунинецкий районный суд Брестской области за прошлогодний репортаж о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.

До недавнего времени Андрей Толчин снимал видеосюжеты с Константином Жуковским. Они выкладывали видеосъемки на своих открытых страницах в YouTube. Сюжеты использовали различные информационные порталы, в том числе и "Белсат". Милиция и суды квалифицировали это как незаконное изготовление и распространение продукции СМИ по части 2 статьи 22.9 КоАП.

Вследствие преследования фрилансер Жуковский в январе 2019 года эмигрировал с семьей из Беларуси. Вместе с Толчиным Жуковский имел печальное лидерство по количеству и размерам административных штрафов за «незаконное изготовление продукции СМИ».