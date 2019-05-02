Болтон поставил ультиматум приближенным Мадуро 4 2.05.2019, 7:35

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ДЖОН БОЛТОН

Советник президента США обратился напрямую к министру обороны, главе Верховного суда и главе президентской гвардии Венесуэлы.

30 апреля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обратился через Twitter к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю Верховного суда Венесуэлы Майклу Морено и главе президентской гвардии республики Ивану Эрнандесу, призвав тех перейти на сторону протестующих, сообщает gordonua.com.

"Ваше время вышло. Это ваш последний шанс. Примите условия амнистии от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и сместите Николаса Мадуро, и мы снимем с вас санкции. Останетесь с Мадуро – и пойдете ко дну вместе с кораблем", – предупредил он.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 апреля 2019 г.

1 мая Болтон написал в Twitter, что Гуайдо "мужественно ведет венесуэльский народ" на улицы, пока Мадуро "скрывается в военном бункере, окруженный кубинскими надзирателями и коррумпированными приспешниками".

Советник Трампа также назвал Мадуро трусом.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо президентом, Россия поддержала Мадуро.

19 апреля Гуайдо объявил, что 1 мая в стране начнется заключительный этап по освобождению от режима Мадуро.

30 апреля он заявил, что к протестующим присоединились венесуэльские военные.

В Каракасе начались столкновения противников Мадуро с полицией.

Сегодня ночью Мадуро сообщил, что попытка государственного переворота подавлена. Правозащитники сообщили о 119 задержанных.

1 мая Гуайдо заявил, что к протестующим в Венесуэле присоединилось недостаточно военных для победы, и анонсировал продолжение акций протеста в стране. Госсекретарь США Майк Помпео допустил американское военное вмешательство в Венесуэле.