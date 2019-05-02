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Барселона разгромила Ливерпуль в первом полуфинале Лиги чемпионов

  • 2.05.2019, 7:45

Месси оформил дубль.

"Барселона" одержала крупную победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:0. Форвард каталонской команды Лионель Месси оформил дубль, сообщает pressball.by.

Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 7 мая.

БАРСЕЛОНА — ЛИВЕРПУЛЬ — 3:0

БАРСЕЛОНА. "Камп Ноу".

Судья — Б.Кейперс (Голландия).

БАРСЕЛОНА: тер Стеген — Серхи Роберто (Аленья, 94+), Пике, Ленгле, Хорди Альба — Ракитич, Бускетс, Артуро Видаль — Месси, Луис Суарес (Усман Дембеле, 93+), Кутиньо (Семеду, 60).

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Джо Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Ориги, 84), Фабиньо, Наби Кейта (Хендерсон, 24) — Салах, Мане, Вейналдюм (Фирмино, 78).

ГОЛЫ: 1:0 — Луис Суарес (26, пас — Хорди Альба). 2:0 — Месси (75, пас — Луис Суарес). 3:0 — Месси (82, со штрафного).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ленгле, Луис Суарес, Хорди Альба; Фабиньо.


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