Барселона разгромила Ливерпуль в первом полуфинале Лиги чемпионов
- 2.05.2019, 7:45
Месси оформил дубль.
"Барселона" одержала крупную победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:0. Форвард каталонской команды Лионель Месси оформил дубль, сообщает pressball.by.
Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 7 мая.
БАРСЕЛОНА — ЛИВЕРПУЛЬ — 3:0
БАРСЕЛОНА. "Камп Ноу".
Судья — Б.Кейперс (Голландия).
БАРСЕЛОНА: тер Стеген — Серхи Роберто (Аленья, 94+), Пике, Ленгле, Хорди Альба — Ракитич, Бускетс, Артуро Видаль — Месси, Луис Суарес (Усман Дембеле, 93+), Кутиньо (Семеду, 60).
ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Джо Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Ориги, 84), Фабиньо, Наби Кейта (Хендерсон, 24) — Салах, Мане, Вейналдюм (Фирмино, 78).
ГОЛЫ: 1:0 — Луис Суарес (26, пас — Хорди Альба). 2:0 — Месси (75, пас — Луис Суарес). 3:0 — Месси (82, со штрафного).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ленгле, Луис Суарес, Хорди Альба; Фабиньо.