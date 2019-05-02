Глава Минюста США отчитался перед Сенатом по расследованию Мюллера 2.05.2019, 8:09

Уильям Барр

Фото: Dominion Energy

Уильям Барр сообщил, что его удивили результаты расследования.

Министр юстиции США Уильям Барр выступил перед комитетом Сената по вопросам юстиции в защиту своего отчета о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Уильям Барр сообщил, что его удивили результаты расследования Мюллера, который не обвинил президента США Дональда Трампа, но и не оправдал его.

"Я не уверен в его рассуждениях", - заявил Барр.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.