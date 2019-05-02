Мадуро заявил о готовности изменить свое руководство Венесуэлой

Мадуро заявил о готовности изменить свое руководство Венесуэлой3
- 2.05.2019, 8:27
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Накануне Хуан Гуайдо сообщил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка.
Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности изменить систему руководства страной. Об этом он заявил на первомайской демонстрации своих сторонников. Соответствующее обращение в четверг, 2 мая, Мадуро также опубликовал в микроблоге Twitter, сообщает korrespondent.net.
"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить. Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки", - заявил Мадуро.
#EnVivo 📹 | Gran Movilización de la Clase Obrera venezolana en defensa de la Paz y la Soberanía Nacional. #TrabajadoresPorLaPatria https://t.co/BKuu7DCbvN— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 мая 2019 г.
Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.
В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.
Ранее 1 мая Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона при необходимости подключить американскую армию к решению кризиса в Венесуэле.