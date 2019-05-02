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Мадуро заявил о готовности изменить свое руководство Венесуэлой

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  • 2.05.2019, 8:27
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ФОТО: REUTERS

Накануне Хуан Гуайдо сообщил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности изменить систему руководства страной. Об этом он заявил на первомайской демонстрации своих сторонников. Соответствующее обращение в четверг, 2 мая, Мадуро также опубликовал в микроблоге Twitter, сообщает korrespondent.net.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить. Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки", - заявил Мадуро.

Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.

Ранее 1 мая Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона при необходимости подключить американскую армию к решению кризиса в Венесуэле.


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