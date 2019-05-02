Раздача «краснокожих паспортин» 1 Олег Панфилов, «Крым.Реалии»

2.05.2019, 8:47

1,178

Российский паспорт, как и все российские атрибуты государственности, уже мало что дает его обладателю.

Про «паспортину» Владимир Маяковский написал за год до самоубийства, так и не успев насладиться успехом своей стихотворной пропаганды. Спустя 70 лет «краснокожий» российский паспорт стал опять предметом манипуляций – и пропагандистских, и политических. Обычно гражданство предоставляют или за особые заслуги, или после сдачи экзаменов, в России – чтобы попугать соседей.

В современной истории России практически сразу после развала СССР были периоды, когда русскоязычные становились предметом не только политических манипуляций и пропагандистских скандалов, но и угроз применения оружия. Как в Чечне, в первую войну российские национал-патриоты с телевизионных экранов кричали о защите русских, а русская авиация благополучно бомбила дома, в которых жили русские. Поскольку с российской экономикой всегда было, мягко говоря, туго, то Россия и российский паспорт мог быть привлекательной только для нескольких категорий людей.

Во-первых, тоскующих по советским временам, но понимающих, что былого не вернуть, а значит надо возвращаться на родину предков. Во-вторых, попавшие в ситуацию морального свойства, когда люди не хотели принимать новые порядки, к примеру, в балтийских странах, или в Таджикистане в начале 1990-х годов. В-третьих, экономическая ситуация по месту проживания становилось невыносимой и люди надеялись, что смогут получать пенсии, несравнимо выше, даже если не уезжать с тех мест, куда их завела судьба и история. В-четвертых, советские граждане, не видящие смысла учить местные языки, культуру, традиции, и пытающиеся спасти себя в «привычных условиях» в России, которая формально многонационально, но все обязаны говорить по-русски.

На самом деле, причин для получения российских паспортов намного больше, и некоторые ситуации совсем не касаются ни русских, ни русскоязычных, а скорее гастарбайтеров из Центральной Азии и Кавказа, которые правдой и неправдой пытаются закрепиться в России, чтобы получить более-менее стабильную работу. Гастарбайтеры разводятся со своими женами в Таджикистане или Узбекистане, чтобы зарегистрировать фиктивный брак с россиянкой и получить гражданство и паспорт. Иногда даже случаются счастливые новые семьи, но повод все тот же – гражданство и паспорт.

С точки зрения обыденной жизни, гражданство и паспорт – всего лишь простая формальность, но с точки зрения российских властей, паспорт не просто документ, он еще и идеологическое оружие. Не зря же Владимир Маяковский писал про изумительную гордость, которая наворачивается на обладателя «паспортины», хотя формально этот документ не освобождает от взяток и коррупции, от хамства в магазинах и больших очередей в поликлиниках. Российский паспорт – обветшалый символ мнимого величия, которым Кремль пытается завлечь жителей советских окраин.

Одна из первых кампаний по раздаче российских паспортов проходила в начале 1990-х годов в Таджикистане, когда люди бежали из центральноазиатской республики из-за гражданской войны, инициированной Россией. Они бежали без оглядки и раньше, после расстрела спецназом КГБ СССР мирной демонстрации 11 февраля 1990 года, их страшил только что принятый закон о таджикском языке, а русскоязычные, как известно, никакого другого языка, кроме русского, не признают. Добавила и бурная политическая жизнь, появление двух десятков политических партий, что для приезжих жителей Советского Таджикистана стало шоком.

Повальная российская паспортизация началась с появлением в Кремле Путина и объявленной им политики восстановления отношений с постсоветским пространством. Кто-то тогда заподозрил нового российского президента в том, что он хочет восстановить подобие советской империи, но сил у Путина не было, кроме как для начала создать политический скандал. В июне 2002 года Государственная дума приняла необходимые поправки к Закону о гражданстве, согласно которым 56 процентов населения «Южной Осетии» получили российские паспорта. К середине августа 2006 года эта цифра возросла до 98%. Примерно такой же процент населения Абхазии, или чуть меньше, тоже имеет российское гражданство.

Одновременно началась раздача паспортов в Крыму и Приднестровье. Однако молдавским сепаратистам из-за отсутствия общей с Россией границы, удобнее было иметь и молдавское гражданство, а с его помощью тогда можно было получить и румынское, что давало возможность уехать жить в Европейский Союз. Российский паспорт стал предметом шантажа, хотя практической ценности он до сих пор не имеет. Комиссия ЕС под председательством Хайди Тальявини, настаивала на том, что этот процесс российской паспортизации фактически противоречил международному праву. И, кстати, ни Грузия, ни Украина не признают двойного гражданства.

Москву это мало волновало – важнее было «закинуть крючок», то есть, показать, что русские или русскоязычные их на самом деле волнуют. Формально, у человека в кармане лежала «краснокожая паспортина», но она не признавалась ни одной страной ЕС, даже если получивший российское гражданство житель Абхазии имел заграничный паспорт, ему не выдавали визу для посещения Шенгенской зоны и США. Единственное, на что могли рассчитывать жители оккупированных территорий, это пенсии и социальные пособия, никаких других полноценных прав они не имели и не будут иметь, поскольку ни аннексию Крым, «независимость» ни Абхазии, ни «Южной Осети», ни Приднестровья и Карабаха, ни ОРДЛО не признала ни одно полноценная страна.

Всевозможных программ для привлечения переселенцев в Россию было большое количество – как только их не зазывали. В начале 1990-х годов, когда в Россию накатила огромная толпа первых переселенцев из Центральной Азии, власти растерялись и не могли оказать никакой помощи, выделяя «русскоязычным» соотечественникам сараи и малоприспособленные бараки. Тогда кампания приостановилась – люди поняли, что за призывами Кремля ничего нет – ни социальной программы, ни денег на развитие, ни сочувствия. Из Грузии переселили в Тамбовскую область несколько тысяч духоборов, которые продали на Кавказе свои дома и имущество, но взамен не получив ничего, что могло бы сохранять их общины в том же виде, как в Грузии. В 2009 году духоборы написали письмо президенту Саакашвили, чтобы он забрал их назад.

В 2014 году была рождена еще одна громкая программа: Магаданская область объявила, что готова принимать около 400 приезжих иностранцев по федеральной программе «Переселение соотечественников», которая ориентирована и на беженцев из Донбасса. Как сообщило тогда местное телевидение, «за последние 3 года на Колыму переехало около 2,5 тысяч человек. Из них 1200 – участники программы по переселению соотечественников в Россию из Украины. Остальные 1300 человек – это дети, рожденные уже на Колыме и дети, приехавшие сюда вместе с родителями».

Однако и «дальневосточный гектар» оказался фикцией, несмотря на льготы и упрощенное оформление этого самого гектара. Магаданская область готова даже передавать во владение в пять раз больше – по пять гектаров земли. К тому же, чаще этой программой переселения стали пользоваться не этнические русские, во спасение которых и была придумана эта программа, а, к примеру, из Грузии – те люди, которые названы координатором программы Анной Кузнецовой, пожелавшими уехать в Россию, но совсем не имеющими российских корней. Как иронично констатировала российская газета «Новые известия», «за годы столыпинских реформ 100 лет назад за несколько лет в Сибирь переселилось более 3 миллионов человек, за годы действия программы по получению всеми желающими «дальневосточного гектара» было роздано всего 55 тысяч участков, причем в основном местным жителям».

Те, кто хотел получить российское гражданство, давно смог это сделать, упрощенный вариант попадания в российскую петлю мало кого прельстит

Трудно сказать, воспользуются ли жители сепаратистских территорий Украины новыми привилегиями: кажется, что за пять лет захотевшие переселиться уехали, а часть уже и вернулась, столкнувшись с «прелестями» российской жизни. Те, кто хотел получить российское гражданство, давно смог это сделать, упрощенный вариант попадания в российскую петлю мало кого прельстит. К тому же с 2017 года Россия практически признает документы ЛНР и ДНР, вплоть до выдачи банковских кредитов за бумажки, никем не признанные. Кажется, и донбасские сепаратисты уже поняли, что от России не стоит ждать экономического или социального чуда.

Тогда зачем этот шум? Для шума, как всегда. Информационный вброс между первым и вторым турами президентских выборов в Украине, чтобы напугать кандидатов и избирателей. Никаких практических шагов не последует, потому хорошо известно, чем это может обернуться. У российской власти остались только два вида оружия, которое еще лет десять-пятнадцать они считали эффективным – защита русского языка и защита их носителей, то есть раздача паспортов, что на деле защитой не оказалось. Российский паспорт, как и все российские атрибуты государственности, уже мало что дает его обладателю.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»