В Беларусь пришло похолодание
- 2.05.2019, 8:55
- 1,148
Какой будет погода в ближайшее время.
Кратковременные дожди пройдут местами по Беларуси 2 мая. Ожидается порывистый ветер, местами ночные заморозки, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии.
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-западный, западный порывистый, местами сильный.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 2.
В середине дня будет 12-18 градусов тепла.