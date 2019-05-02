В Беларусь пришло похолодание 2.05.2019, 8:55

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Какой будет погода в ближайшее время.

Кратковременные дожди пройдут местами по Беларуси 2 мая. Ожидается порывистый ветер, местами ночные заморозки, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-западный, западный порывистый, местами сильный.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 2.

В середине дня будет 12-18 градусов тепла.