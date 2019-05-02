Владимир Зеленский определился с главой своей администрации 1 2.05.2019, 8:59

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Но интрига сохраняется.

Доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского Вадим Галайчук сообщил в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK, что его подопечный выбрал себе главу администрации.

«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП», — сказал Галайчук, не называя имя человека, на котором Зеленский остановил свой выбор. При этом он отметил, что речь идет о публичном человеке.

18 апреля Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду. Шоумен заявлял, что с новой командой он собирается «строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России и не является коррумпированным партнером Европы».

Второй тур президентских выбором на Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.

30 апреля ЦИК Украины объявила Зеленского избранным президентом Украины.