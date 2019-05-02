Противостояние США и России в Венесуэле обостряется 2.05.2019, 9:27

ФОТО: EPA

Джон Болтон дал понять РФ, что она вмешивается в дела «не в своем полушарии».

Волнения в Венесуэле превращаются в поле риторической битвы между США и Россией, сообщает «Голос Америки».

После телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова глава российской дипломатии заявил, что продолжение «агрессивных шагов (США) чревато самыми тяжелыми последствиями».

Госдепартамент был более сдержан, заявив лишь, что российское и кубинское вмешательство является «дестабилизирующим» для Венесуэлы.

Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил: «Это наше полушарие. Это не то место, где России следует вмешиваться. Это ошибка с их стороны. Это не приведет к улучшению отношений».

Помпео вновь заявил в среду, что США готовы использовать военную силу в Венесуэле.

«Если это то, что потребуется, это то, что сделают США», – сказал он.

Но Помпео и президент Дональд Трамп не указали, что может побудить США к военному вмешательству.

Тем временем высокопоставленный кубинский дипломат отверг обвинения США в том, что тысячи кубинских военнослужащих находятся в Венесуэле.

«Куба не участвует ни в военных операциях, ни в операциях по поддержанию безопасности в Венесуэле», – заявил Associated Press глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

По его словам, 20 тысяч кубинцев в Венесуэле – это, главным образом, медицинские работники.

В то же время он отметил, что, будучи партнерами по полушарию, Куба и Венесуэла обладают суверенными правами на сотрудничество в военной сфере и области разведки.

Куба и Россия – давние союзники Венесуэлы и ее социалистического правительства. Россия оказывает экономическую поддержку и поставляет военную технику правительству Мадуро, в то время как Венесуэла отправляет на Кубу нефть стоимостью миллиарды долларов в обмен на медицинскую помощь.

Сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого США и более 50 других стран признали законным президентом Венесуэлы, в среду вновь вышли на улицы, бросая камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Гуайдо заявил, что в четверг в стране начнется посменная забастовка, которая перерастет во всеобщую стачку.

«Мы будем оставаться на улицах, пока не добьемся свободы для венесуэльского народа. Режим попытается усилить репрессии. Он будет пытаться преследовать меня», – заявил он демонстрантам в среду.

В качестве главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Гуайдо воспользовался конституцией и объявил власть Николаса Мадуро нелегитимной, заявив, что его выборы в декабре были подтасованы.

Миллионы венесуэльцев, уставших от галопирующей инфляции, дефицита продовольствия и топлива, недостаточного медицинского обслуживания и периодических отключений электроэнергии, покидают страну.

Мадуро обвиняет Гуайдо в попытке совершения переворота при поддержке США и Колумбии и утверждает, что оппозиция потерпит крах.

Он заявил, что демонстрантов будут преследовать «за серьезные преступления, совершенные против конституции, верховенства закона и права на мир».

Ни Мадуро, ни Гуайдо, однако, не смогут добиться успеха без поддержки мощной венесуэльской армии. Хотя многие представители армейских низов присоединились к оппозиции, Мадуро по-прежнему пользуется поддержкой генералов и других членов военной верхушки.