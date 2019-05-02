Что может себе позволить белорус на минимальный потребительский бюджет 9 2.05.2019, 9:35

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Фото: tut.by

На что хватает этих денег?

С 1 мая минимальный потребительский бюджет в Беларуси увеличили на 16 рублей − до 467 рублей. На что хватает этих денег?

Минимальный потребительский бюджет — это усредненный размер расходов на самые важные потребительские товары и услуги, установленный Министерством труда и соцзащиты.

Корреспондент «Завтра твоей страны» сравнила статьи расходов минимального потребительского бюджета (МПБ), чтобы узнать, на что его хватает, а на чем пришлось бы серьезно экономить.

По данным Минтруда, почти половина МПБ уходит у граждан Беларуси на продукты. Пятая часть – на одежду и обувь, а вот на лекарства и средства гигиены всего 2,2%.

Уложиться в МПБ любой ценой?

Вот так выглядят усредненные статьи расходов по данным Минтруда и на практике из расчетов за последний месяц жительницы столицы 30-летней Надежды.

Из сравниваемых статей расходов в апреле Надежда уложилась ровно в половину.

Главные расходы, которые учитывает любой взрослый, это обязательные платежи. За последние месяцы коммунальные услуги у Надежды не превышали 55-60 рублей. Да и те есть с кем разделить. Так что за последний месяц на ЖКУ из личного кармана ушло 27,5 рублей.

В «предметах хозяйственного назначения» мы учли не только бытовую химию, но и косметику по уходу (шампунь, мыло), потому что из раздела на средства гигиены денег хватает только на обязательный минимум, без которого никак не обойтись. Если туда посчитать еще лекарства от простуды, на которые ушло около 18 рублей, то пришлось бы «заимствовать» деньги из других статей затрат.

Есть еще такие обязательные расходы, как проездной на общественный транспорт, мобильная связь и интернет. Это 27, 20 и 18 рублей. В «Транспорт и связь» не помещаются даже первые два, поэтому интернет пришлось посчитать в загадочном пункте «Взносы и платежи», превысив его в 2 раза.

На культурные мероприятия, судя по статистике, должно хватать 6,5 рублей – можно сходить в кинотеатр или купить дешевый билет в музей. Но в реальности в апреле Надежда порадовала себя балетом и художественной выставкой, в 6 раз превысив допустимые затраты.

Одна пара обуви на 2-4 года

Благодаря пришедшему в столицу масс-маркету и большому выбору секонд-хендов купить что-нибудь из одежды на 80 рублей вполне реально. Если постараться, то можно за эти деньги приобрести платье и кеды. Правда, качество будет таким, что их хватит разве что на один сезон. Между тем Минтруда говорит, что одной пары спортивной обуви белорускам хватает на 3 года, а двух платьев – на 2,5.

Даже с учетом меньших расходов по половине статьей, реальные расходы конкретного человека превысили размер увеличенного минимального потребительского бюджета на 24 рубля. Но есть еще масса трат, которые никак не умещаются в минимальный потребительский бюджет.

Если постараться, то можно сэкономить на еде

Уменьшить расходы на ЖКУ, телефон и интернет в наше время практически нереально. Можно не покупать проездной на городской транспорт, но вряд ли работающий человек может позволить себе ходить пешком по несколько километров в день на работу и домой. Средства гигиены и бытовая химия в нашем случае и без того обходятся в минимальные суммы.

Единственное, от чего можно безболезненно отказаться, − это культурные мероприятия.

Изучив рекомендуемый объем продуктов для средней взрослой жительницы страны, мы все же попытались найти в магазине низкие цены на них и посчитать, сколько можно сэкономить, если питаться только максимально дешевыми продуктами.

Оказывается, что купить рекомендуемые Минтруда виды и объем продуктов можно, потратив 119,5 рублей. Значит, если очень постараться, то можно сэкономить на еде около половины выделенной суммы. Правда, это уже будет не удовлетворение потребностей, а, скорей, выживание.

Даже если не говорить о том, что люди, включая тех, кто не имеет семьи и детей, живут в съемном жилье либо копят на свое, каждый месяц тратят средства на текущий ремонт техники, мебели или квартиры, то минимальные потребности за назначенные средства утолить получилось бы с большим трудом.

Тем не менее около четверти населения страны живет на зарплату ниже 500 рублей.